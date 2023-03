Un grupo de surferos rescata a una joven en la playa de Santa María del Mar de Cádiz

Los gaditanos y visitantes que optaron hoy por disfrutar de este primer domingo "veraniego" o, al menos, primaveral del año, han sido testigos esta misma tarde de un suceso que no ha pasado desapercibido.

Según relatan las fotos enviadas a este periódico por Jesús Martín, un testigo de los hechos, una joven cuya edad podría rondar los 20 años fue sacada de las aguas de la playa de Santa María del Mar de Cádiz por un grupo de surferos que se encontraba en el lugar practicando su afición preferida. Al parecer, alguien detectó la presencia de la joven que pedía socorro desde el mar, hasta donde se podría haber precipitado o caído desde el espigón de esta playa gaditana. Este extremo no está aún confirmado pero en las imágenes se aprecia a una joven provista de un biquini oscuro sobre el que llevaba una ligera blusa transparente de lunares.

Esto demuestra que la joven no estaba sólo en bañador por lo que se podría descartar que se encontrara disfrutando de un trivial baño al que las cálidas temperaturas de este domingo de marzo han invitado. Las fotos muestran a un surfero que porta bajo su brazo la tabla de surf mientras que con el otro brazo ayuda a salir del agua a la joven playera.

En la orilla no sólo la esperaban varias decenas de curiosos gaditanos que fueron testigos en primera persona de lo que ocurría en Santa María sobre las cinco de esta tarde de domingo, sino que ya aguardaba un grupo de Policías Nacionales que acudieron al lugar tras la llamada de algún testigo ocular de los hechos.

Ellos, los policías, fueron los que se hicieron cargo de la joven rescatada, que recibió, de inmediato, la asistencia de una joven sanitaria que, según testigos presenciales, se encontraba en el chiringuito ubicado en esta playa de Cádiz ya de sobremesa. Ella fue la que, al parecer, le prestó una primera asistencia mientras que no llegaba al lugar, algo que ocurrió casi de inmediato, una ambulancia del 061.

Tras recibir unos primeros auxilios sobre la arena de Santa María, los técnicos sanitarios se acercaron a ella con una camilla para trasladarla, con ayuda de los agentes de la Policía, hasta el vehículo del 061 que quedó aparcado en la cuesta de la playa ubicada a la altura de la calle Condesa Villafuente Bermeja.

Allí, hasta hace sólo un rato, la joven fue atendida de urgencias por el personal sanitario.

Según indican desde el Ayuntamiento, desde el edificio Consistorial no tenían conocimiento sobre lo ocurrido en Santa María del Mar dado que en la operación de salvamento no intervino ningún agente de la Policía Local si no que fueron los policías nacionales y los sanitarios del 061 los que participaron en este salvamento, con la inestimable ayuda de un grupo de deportistas.

A pesar de todo, desde el propio Ayuntamiento indican que, al parecer fueron cuatro las personas que se vieron con problemas para salir del agua, por motivos aún no esclarecidos, de los que dos pudieron salir por su propio pie, mientras que otros dos, entre los que se encontraban la chica de este relato, requirieron de ayuda de este grupo de surferos.