Sumar anuncia que todas las familias de la finca de Javier de Burgos, 19, en Cádiz, están realojadas

Esther Gil de Reboleño, diputada de Sumar por Cádiz en el Congreso, anunció ayer que todas las cinco familias de la finca de Javier de Burgos, 19 están ya realojadas, dos en Cádiz y tres en San Fernando, y que volverán a sus casas cuando finalicen las obras de rehabilitación.

“Hoy queremos poner voz a una noticia esperanzadora para muchas familias en Cádiz. Durante años, cinco familias han vivido en el edificio 19 de la calle Javier de Burgos en condiciones insostenibles y peligrosas por su abandono y su falta de habitabilidad. Después de meses de trabajo institucional y diálogo constante con la Sareb y movimientos sociales, hemos logrado avanzar en una situación real”, señaló la diputada.

Gil de Reboleño informó, además, que todas las familias han sido reubicadas: “Dos en viviendas dentro de la propia ciudad de Cádiz y tres en San Fernando, pero todo esto mientras se rehabilita el edificio. Gracias a esta gestión, además, la Sareb ha garantizado por escrito que, una vez finalizadas las obras, estas familias puedan regresar a sus casas con contratos de alquiler social, una herramienta clave para asegurar estabilidad y derechos a estas familias”.

La diputada gaditana, finalmente, defiende el trabajo de su grupo para solucionar este grave asunto: “Este avance no es casualidad, es fruto de la gestión institucional, de poner sobre la mesa la urgencia de garantizar vivienda digna, de coordinar administraciones y de insistir día a día para que quienes más lo necesitan no queden en el olvido. Desde Movimiento Sumar seguimos trabajando para que ninguna familia tenga que elegir entre un hogar digno y su ciudad”.