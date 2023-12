El SOS de una hija para salvar el comercio de su madre en Cádiz se hace viral

El SOS de una gaditana lanzado en redes sociales para intentar reflotar el negocio de su madre en el centro de Cádiz se ha hecho viral, recibiendo el apoyo de miles de personas desde que en la tarde de martes lo publicara en X: "Necesito vuestra ayuda", comenzaba un llamamiento que ha llegado a mucha gente.

Se trata de una lencería con nada menos que 25 años de historia, 'Azahar Lencería', ubicada en la calle Rosario, y que en los últimos años no va tan bien como debería", "aún teniendo marcas de calidad, (la mayoría fabricadas en España, Francia e Italia) y aún habiendo abierto una tienda online", agregaba. Así lo apuntaba en su tweet Marina, hija de la gerente de este negocio de lencería y baño, Luisa González, que en declaraciones a Diario de Cádiz no escondía su sorpresa y también su alegría y su agradecimiento por la repercusión de la publicación que hizo su hija sin ella saberlo. "Están llegando muchas personas a la tienda y también me han hecho más de de una decena de pedido online hoy", decía la gaditana, que ha recibido muchos mensajes de apoyo.

Necesito vuestra ayuda 🆘En los últimos años la tienda de Lencería y baño de mi madre, Azahar Lencería (Cádiz) no va tan bien como debería. Aún teniendo marcas de calidad, (la mayoría fabricadas en España, Francia e Italia) y aún habiendo abierto una tienda online, las ventas + — 𝔑𝔬𝔬𝔡𝔩𝔢 (@_mermaiid_) December 19, 2023

La publicación recuerda como le está pasando a otros negocios locales y de cercanía, tiene que competir con cadenas baratas pero de menos calidad, pero que no ofrecen la cercanía de una profesional del gremio como su madre. "Mi madre lleva unos días muy triste. Ella es muy fuerte y se resiste a pedir ayuda, y aunque yo le estoy ayudando económicamente con la mitad de mi sueldo, no es suficiente", se lamentaba.

Compras de navidades

"Así que por favor pido desde aquí que si de alguna forma podéis ayudarnos os lo agradeceré eternamente. Mi madre ha invertido casi 25 años en su negocio y me parte el alma ver como de una manera irremediable, antes o después tendrá que cerrar su negocio", escribía Marina.

Su madre añadía que por estas fechas siempre se hacían mejores ventas "y mis clientes siempre han reconocido la calidad de mi producto, pero la venta online es una selva". "Es verdad que nos facilita muchas cosas pero no nos damos cuenta de los comercios locales son el sustento principal de muchas familias y cada vez hay menos tiendas abiertas".

Azahar Lencería, recuerda, está especializada en lencería de novia y tallas grandes, "aunque podréis encontrar de todo en la tienda: desde lencería para diario o algo más especial. También tiene algunas cositas para caballero". Por eso pide, que si para estos reyes magos buscamos un regalo, "alguna bata, pijama, algo bonito a vuestra familia, no dudéis en visitar la tienda o también la web, donde tienen tienda oline, y sus redes sociales".