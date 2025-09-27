Estos son los cortes de tráfico previstos este sábado en Cádiz por el espectáculo de clausura de Gades Romana

El colapso en el tráfico que sufrió el viernes Cádiz por los ensayos del espectáculo de clausura del Gades Romana podría tener repetición este mismo sábado. Aunque es jornada no laborable para muchos ciudadanos y por tanto los desplazamientos hacia y por la ciudad disminuyen por motivos laborales, puede ser un día de muchas visitas de gaditanos de municipios de la Bahía que se acerquen a la capital atraídos por la agenda de actos de Gades Romana. Por lo tanto, para todos ellos como para los residentes, el Ayuntamiento de Cádiz recuerda que los cortes de tráfico en las zonas próximas al evento se producirán entre las 15:30 y las 4:00 horas (ya domingo), por lo que habrá que tenerlo en cuenta para los desplazamientos.

Cortes de tráfico este sábado en Cádiz

Se realizarán cortes de tráfico entre las 15:30 y las 04:00 horas en: Plaza de Santa Elena, (acceso a la Avenida de Andalucía, a la altura de las Puertas de Tierra), C/ Barcelona (esquina con Paseo Marítimo y esquina con c/ Santa María del Mar), C/ Santa María del Mar, (se impedirá el acceso de tráfico desde la confluencia con la Avda. Alcalde Manuel de la Pinta), Avda. Andalucía, (se cortará el tráfico a la altura de Calle Santa Cruz de Tenerife), Avda. Bahía Blanca, (se cortará el tráfico en la esquina C/ Acacias), Plaza Constitución con C/ Acacias, (acceso lateral Hacienda) y acceso desde la calle Acacias hacia la Plaza de la Constitución (lateral Hacienda).

Los accesos tanto a parkings públicos como privados pueden quedar cortados (dentro de los tramos horarios anteriormente indicados) por la celebración del evento. Por ello, se solicita a los conductores que realicen una previsión en sus desplazamientos por la zona para evitar quedar afectados.

Por otro lado, los estacionamientos en las zonas anexas a las Puertas de Tierra – Plaza Constitución (lugar de celebración del evento), quedarán prohibidos durante la jornada de este sábado, informándose mediante señalización excepcional en los distintos tramos. Entre otras zonas en las que quedará prohibido el estacionamiento se encuentra la calle Virgen del Perpetuo Socorro, Avenida de Andalucía (parcial), calle Barcelona (parcial) y Plaza de la Constitución.

También estará afectado el servicio en autobús en Cádiz

Autobús urbano

Línea 1 .- Plaza de España- Cortadura (De 15:30h a Fin de Servicio). Dirección Interior : por Avda. de la Constitución 1812, Avda. Sanidad Pública, Avda. de la Guardia Civil, Ctra. De Astilleros a su recorrido habitual. Dirección Exterior : desvío por Ctra. De Astilleros, Sanidad Pública, C/ Pueblo Gitano, Doctor Gómez Plana a su recorrido habitual.

.- Plaza de España- Cortadura (De 15:30h a Fin de Servicio). : por Avda. de la Constitución 1812, Avda. Sanidad Pública, Avda. de la Guardia Civil, Ctra. De Astilleros a su recorrido habitual. : desvío por Ctra. De Astilleros, Sanidad Pública, C/ Pueblo Gitano, Doctor Gómez Plana a su recorrido habitual. Línea 2 .- Plaza de España- Puntales- Loreto. (De 15:30h a Fin de Servicio). Dirección Interior : desvío por desvío por Avda. de la Guardia Civil, Carretera de Astilleros, Cuesta de las Calesas a su recorrido habitual. Dirección Exterior : desvío por Cuesta de las calesas, Ctra. de Astilleros a su recorrido habitual.

.- Plaza de España- Puntales- Loreto. (De 15:30h a Fin de Servicio). : desvío por desvío por Avda. de la Guardia Civil, Carretera de Astilleros, Cuesta de las Calesas a su recorrido habitual. : desvío por Cuesta de las calesas, Ctra. de Astilleros a su recorrido habitual. Línea 3.- Plaza de España- Barriada De la Paz- Puntales. (De 15:30h a Fin de Servicio). Desvío en ambos sentidos por Ctra. de Astilleros a su recorrido habitual.

Paradas afectadas

Línea 1 . Plaza España Cortadura (ambos sentidos). Cuarteles, Comisaria, Avda. Andalucía, Puertas de Tierra y Renfe (todas ellas trasladadas a Avda. Sanidad Pública y Carretera de Astilleros)

. Plaza España Cortadura (ambos sentidos). Cuarteles, Comisaria, Avda. Andalucía, Puertas de Tierra y Renfe (todas ellas trasladadas a Avda. Sanidad Pública y Carretera de Astilleros) Línea 2 Plaza España Puntales Loreto. Dirección Interior : Tolosa Latour 1, Tolosa Latour 2, Juan Ramon Jiménez, Avda. Andalucía (trasladadas a Avda. Sanidad Pública, Carretera de Astilleros y Puertas de Tierra). Dirección Exterior : Puertas de Tierra (Niño Jesús), Acacias, Brunete y Ciudad de Santander trasladadas a Puertas de Tierra (Audiencia), Carretera de Astilleros y Vicente Aleixandre.

Plaza España Puntales Loreto. : Tolosa Latour 1, Tolosa Latour 2, Juan Ramon Jiménez, Avda. Andalucía (trasladadas a Avda. Sanidad Pública, Carretera de Astilleros y Puertas de Tierra). : Puertas de Tierra (Niño Jesús), Acacias, Brunete y Ciudad de Santander trasladadas a Puertas de Tierra (Audiencia), Carretera de Astilleros y Vicente Aleixandre. Línea 3 Plaza España Barriada Puntales. Dirección Interior: Tolosa Latour1, Tolosa Latour2, Juan Ramon Jiménez, Avda. Andalucía (trasladadas a Avda. Sanidad Pública, Carretera de Astilleros y Puertas de Tierra). Dirección Exterior: Puertas de Tierra, Acacias, Brunete y Ciudad de Santander (trasladadas a Trocadero, Carretera de Astilleros y San Severiano)

Autobús interurbano

Línea M-010 y M-011.- Cádiz San Fernando (Norte-Sur) (De 15:30h a Fin de Servicio). Dirección Interior: por Avda. de la Constitución 1812, Avda. Sanidad Pública, Avda. de la Guardia Civil, Ctra. De Astilleros a su recorrido habitual. Dirección Exterior: desvío por Ctra. De Astilleros, Sanidad Pública, C/ Pueblo Gitano, Doctor Gómez Plana a su recorrido habitual.

Para el resto de afecciones a líneas del servicio de transporte interurbano puede consultar la web del Consorcio Metropolitano de Transportes Bahía de Cádiz.