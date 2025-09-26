Colapso en el tráfico de Cádiz por los ensayos del espectáculo final del festival Cádiz Romana

El tráfico colapsado por el carril de acceso a Cádiz por el Puente de la Pepa

El tráfico de Cádiz está colapsado como consecuencia de los ensayos del espectáculo ‘Foedus Gaditanorum’ que dirige Juan Sebastián Domínguez y produce el Ayuntamiento de Cádiz, que será el broche final del ciclo ‘Orgullos@s de nuestra historia. Cádiz Romana 2025’, que tendrá lugar a las 22.00 horas junto a la Puerta de Tierra (Plaza de la Constitución).

Justo a las 15.30 horas arrrancaban estas horas de ensayo que se prolongarán hasta las 4 de la madrugada, con lo que las líneas de autobuses urbanos 1, 2 y 3, que son las que en algún momento de su trayecto pasan por las Puertas de Tierra, ponían fin a su servicio justo a esa misma hora, provocando desde los primeros momentos de la tarde grandes retenciones debido a los desvíos de toda la circulación procedente de extramuros. De hecho, el tráfico ha permanecido lento tanto en el Campo del Sur, como la Avenida de la Sanidad Pública, como por la avenida de Astilleros. Esta situación también repercute en todas las líneas interurbanas. Así afecta este viernes y sábado los cortes de tráfico en Cádiz:

Desvíos y paradas afectadas:

VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE

AUTOBÚS URBANO

Línea 1.- Plaza de España- Cortadura (De 15:30h a fin de servicio)

Dirección Interior: por Avda. de la Constitución 1812, Avda. Sanidad Pública, Avda. de la Guardia Civil, Ctra. De Astilleros a su recorrido habitual.

Dirección Exterior: desvío por Ctra. De Astilleros, Sanidad Pública, C/ Pueblo Gitano, Doctor Gómez Plana a su recorrido habitual.

Línea 2.- Plaza de España- Puntales- Loreto (De 15:30h a fin de servicio)

Dirección Interior: desvío por desvío por Avda. de la Guardia Civil, Carretera de Astilleros, Cuesta de las Calesas a su recorrido habitual.

Dirección Exterior: desvío por Cuesta de las calesas, Ctra. de Astilleros a su recorrido habitual.

Línea 3.- Plaza de España- Barriada De la Paz- Puntales (De 15:30h a fin de servicio)

Desvío en ambos sentidos por Ctra. de Astilleros a su recorrido habitual.

Línea 7.- Gta. Ana Orantes- Simón Bolívar (De 15:30h a Fin de Servicio)

Dirección Interior: por Avda. de la Constitución 1812, Avda. Sanidad Pública, Avda. de la Guardia Civil, Ctra. De Astilleros, Cuesta de las Calesas a su recorrido habitual.

Paradas afectadas

Línea 1 Plaza España Cortadura (ambos sentidos). Cuarteles, Comisaria, Avda. Andalucía, Puertas de Tierra y Renfe (todas ellas trasladadas a Avda. Sanidad Pública y Carretera de Astilleros)

Línea 2 Plaza España Puntales Loreto.

Dirección Interior: Tolosa Latour 1, Tolosa Latour 2, Juan Ramon Jiménez, Avda. Andalucía (trasladadas a Avda. Sanidad Pública, Carretera de Astilleros y Puertas de Tierra)

Dirección Exterior: Puertas de Tierra (Niño Jesús), Acacias, Brunete y Ciudad de Santander trasladadas a Puertas de Tierra (Audiencia), Carretera de Astilleros y Vicente Aleixandre.

Línea 3 Plaza España Barriada Puntales

Dirección Interior: Tolosa Latour1, Tolosa Latour2, Juan Ramon Jiménez, Avda. Andalucía (trasladadas a Avda. Sanidad Pública, Carretera de Astilleros y Puertas de Tierra)

Dirección Exterior: Puertas de Tierra, Acacias, Brunete y Ciudad de Santander (trasladadas a Trocadero, Carretera de Astilleros y San Severiano)

Línea 7 Gta. Ana Orantes Simón Bolívar

Dirección interior: Cuarteles, Comisaria y Avda. Andalucía (todas ellas trasladadas a Avda. Sanidad Pública, Carretera de Astilleros y Puertas de Tierra).

AUTOBÚS INTERURBANO

Línea M-010 y M-011.- Cádiz San Fernando (Norte-Sur) De 15:30h a Fin de Servicio

Dirección Interior: por Avda. de la Constitución 1812, Avda. Sanidad Pública, Avda. de la Guardia Civil, Ctra. De Astilleros a su recorrido habitual.

Dirección Exterior: desvío por Ctra. De Astilleros, Sanidad Pública, C/ Pueblo Gitano, Doctor Gómez Plana a su recorrido habitual.

Para el resto de afecciones a líneas del servicio de transporte interurbano puede consultar la web del Consorcio Metropolitano de Transportes Bahía de Cádiz (https://cmtbc.es/)

SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

AUTOBÚS URBANO

Línea 1.- Plaza de España- Cortadura (De 15:30h a Fin de Servicio)

Dirección Interior: por Avda. de la Constitución 1812, Avda. Sanidad Pública, Avda. de la Guardia Civil, Ctra. De Astilleros a su recorrido habitual.

Dirección Exterior: desvío por Ctra. De Astilleros, Sanidad Pública, C/ Pueblo Gitano, Doctor Gómez Plana a su recorrido habitual.

Línea 2.- Plaza de España- Puntales- Loreto. (De 15:30h a Fin de Servicio)

Dirección Interior: desvío por desvío por Avda. de la Guardia Civil, Carretera de Astilleros, Cuesta de las Calesas a su recorrido habitual.

Dirección Exterior: desvío por Cuesta de las calesas, Ctra. de Astilleros a su recorrido habitual.

Línea 3.- Plaza de España- Barriada De la Paz- Puntales. (De 15:30h a Fin de Servicio)

Desvío en ambos sentidos por Ctra. de Astilleros a su recorrido habitual.

Paradas afectadas

Línea 1. Plaza España Cortadura (ambos sentidos). Cuarteles, Comisaria, Avda. Andalucía, Puertas de Tierra y Renfe (todas ellas trasladadas a Avda. Sanidad Pública y Carretera de Astilleros)

Línea 2 Plaza España Puntales Loreto.

Dirección Interior: Tolosa Latour 1, Tolosa Latour 2, Juan Ramon Jiménez, Avda. Andalucía (trasladadas a Avda. Sanidad Pública, Carretera de Astilleros y Puertas de Tierra)

Dirección Exterior: Puertas de Tierra (Niño Jesús), Acacias, Brunete y Ciudad de Santander trasladadas a Puertas de Tierra (Audiencia), Carretera de Astilleros y Vicente Aleixandre.

Línea 3 Plaza España Barriada Puntales

Dirección Interior: Tolosa Latour1, Tolosa Latour2, Juan Ramon Jiménez, Avda. Andalucía (trasladadas a Avda. Sanidad Pública, Carretera de Astilleros y Puertas de Tierra)

Dirección Exterior: Puertas de Tierra, Acacias, Brunete y Ciudad de Santander (trasladadas a Trocadero, Carretera de Astilleros y San Severiano)

AUTOBÚS INTERURBANO