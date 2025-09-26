'Foedus Gaditanorum' clausura el festival Cádiz romana con un gran espectáculo 360º en el que participarán 500 personas

El Faro de Gades, del Festival Cádiz Romana, frente a las Puertas de Tierra.

El espectáculo ‘Foedus Gaditanorum’, dirigido por Juan Sebastián Domínguez y producido por el Ayuntamiento de Cádiz, clausura este sábado a las 22.00 horas junto a la Puerta de Tierra (Plaza de la Constitución) el programa cultural ‘Orgullos@s de nuestra historia. Cádiz Romana 2025’.

El espectáculo contará con la participación de alrededor de 500 personas, entre actores, intérpretes, músicos y cuerpo de baile, que ofrecerán una interpretación de algunos de los pasajes de la historia de la Gades Romana. Desde el periodo histórico donde finalizó ‘Gadir, el Resurgir de los fenicios’, enlazando la historia a través de Eduardo Guerrero, que representa en ‘Foedus, Gaditanorum’ al pueblo fenicio de Gadir. La obra refleja la influencia de los cartagineses en Cádiz desde el año 550 a.C. para representar las Guerras Púnicas hasta concluir con el pacto del Foedus de Gadir en el año 202 a. C. donde la ciudad tendió su mano al pueblo romano.

Un pacto que será escenificado por Eduardo Guerrero y Pasión Vega, representando así la transición de Gadir a Gades a los pies de la Puerta de Tierra, lugar de inicio y fin que conectaba mediante la Via Augusta Roma con Cádiz, motivo por el que se ha elegido esta ubicación para desarrollar el espectáculo. Un reflejo de la unión de Gades y Roma durante el Imperio Romano presidido por el Faro, que era otro de los elementos de importancia al guiar las rutas marítimas del imperio hasta el fin del mundo conocido.

Entre el elenco de participantes, destacan nombres como los de Pasión Vega, Eduardo Guerrero o Marta Ortiz, que se suman a los de Sergio Torrecilla, José Flor, Susana Rosado, Sol Sáez o Jaime García, que encarnarán a los principales protagonistas.

A ellos se suma un centenar de coristas de los grupos de Luis Rivero-el director musical-, los Estudiantes, Pedrosa y David Fernández, y del coro de Nandi Migueles, una Escolanía de niños y niñas de la ciudad, que interpretarán también algunas de las composiciones musicales, las asociaciones de folklore de la ciudad, así como una selección de más de 40 bailarines y bailarinas que acompañarán a Eduardo Guerrero.

El espectáculo cuenta con creaciones musicales de Antonio Martínez Ares, Juan Antonio Verdía, Miguel Ángel García Argüez, José Manuel Pedrosa y Calde Ramírez, mientras que distintos artesanos gaditanos se han encargado del vestuario y la escenografía.

La representación consta de diferentes espacios escénicos situados en la Plaza de la Constitución y tendrá formato de 360º, de manera que el público lo podrá ver desde diferentes puntos de la plaza.

Con motivo del espectáculo, el Ayuntamiento de Cádiz ha reservado una zona para las personas de movilidad reducida, que estará situada frente al escenario principal, el faro representado en mitad de la plaza. Con motivo del espectáculo, se llevarán a cabo cortes de tráfico en la zona entre las 15.30 horas y las 4 de la madrugada.

Desvíos y paradas afectadas:

IERNES 26 DE SEPTIEMBRE

AUTOBÚS URBANO

Línea 1.- Plaza de España- Cortadura (De 15:30h a fin de servicio)

Dirección Interior: por Avda. de la Constitución 1812, Avda. Sanidad Pública, Avda. de la Guardia Civil, Ctra. De Astilleros a su recorrido habitual.

Dirección Exterior: desvío por Ctra. De Astilleros, Sanidad Pública, C/ Pueblo Gitano, Doctor Gómez Plana a su recorrido habitual.

Línea 2.- Plaza de España- Puntales- Loreto (De 15:30h a fin de servicio)

Dirección Interior: desvío por desvío por Avda. de la Guardia Civil, Carretera de Astilleros, Cuesta de las Calesas a su recorrido habitual.

Dirección Exterior: desvío por Cuesta de las calesas, Ctra. de Astilleros a su recorrido habitual.

Línea 3.- Plaza de España- Barriada De la Paz- Puntales (De 15:30h a fin de servicio)

Desvío en ambos sentidos por Ctra. de Astilleros a su recorrido habitual.

Línea 7.- Gta. Ana Orantes- Simón Bolívar (De 15:30h a Fin de Servicio)

Dirección Interior: por Avda. de la Constitución 1812, Avda. Sanidad Pública, Avda. de la Guardia Civil, Ctra. De Astilleros, Cuesta de las Calesas a su recorrido habitual.

Paradas afectadas

Línea 1 Plaza España Cortadura (ambos sentidos). Cuarteles, Comisaria, Avda. Andalucía, Puertas de Tierra y Renfe (todas ellas trasladadas a Avda. Sanidad Pública y Carretera de Astilleros)

Línea 2 Plaza España Puntales Loreto.

Dirección Interior: Tolosa Latour 1, Tolosa Latour 2, Juan Ramon Jiménez, Avda. Andalucía (trasladadas a Avda. Sanidad Pública, Carretera de Astilleros y Puertas de Tierra)

Dirección Exterior: Puertas de Tierra (Niño Jesús), Acacias, Brunete y Ciudad de Santander trasladadas a Puertas de Tierra (Audiencia), Carretera de Astilleros y Vicente Aleixandre.

Línea 3 Plaza España Barriada Puntales

Dirección Interior: Tolosa Latour1, Tolosa Latour2, Juan Ramon Jiménez, Avda. Andalucía (trasladadas a Avda. Sanidad Pública, Carretera de Astilleros y Puertas de Tierra)

Dirección Exterior: Puertas de Tierra, Acacias, Brunete y Ciudad de Santander (trasladadas a Trocadero, Carretera de Astilleros y San Severiano)

Línea 7 Gta. Ana Orantes Simón Bolívar

Dirección interior: Cuarteles, Comisaria y Avda. Andalucía (todas ellas trasladadas a Avda. Sanidad Pública, Carretera de Astilleros y Puertas de Tierra).

AUTOBÚS INTERURBANO

Línea M-010 y M-011.- Cádiz San Fernando (Norte-Sur) De 15:30h a Fin de Servicio

Dirección Interior: por Avda. de la Constitución 1812, Avda. Sanidad Pública, Avda. de la Guardia Civil, Ctra. De Astilleros a su recorrido habitual.

Dirección Exterior: desvío por Ctra. De Astilleros, Sanidad Pública, C/ Pueblo Gitano, Doctor Gómez Plana a su recorrido habitual.

Para el resto de afecciones a líneas del servicio de transporte interurbano puede consultar la web del Consorcio Metropolitano de Transportes Bahía de Cádiz (https://cmtbc.es/)

SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

AUTOBÚS URBANO

Línea 1.- Plaza de España- Cortadura (De 15:30h a Fin de Servicio)

Dirección Interior: por Avda. de la Constitución 1812, Avda. Sanidad Pública, Avda. de la Guardia Civil, Ctra. De Astilleros a su recorrido habitual.

Dirección Exterior: desvío por Ctra. De Astilleros, Sanidad Pública, C/ Pueblo Gitano, Doctor Gómez Plana a su recorrido habitual.

Línea 2.- Plaza de España- Puntales- Loreto. (De 15:30h a Fin de Servicio)

Dirección Interior: desvío por desvío por Avda. de la Guardia Civil, Carretera de Astilleros, Cuesta de las Calesas a su recorrido habitual.

Dirección Exterior: desvío por Cuesta de las calesas, Ctra. de Astilleros a su recorrido habitual.

Línea 3.- Plaza de España- Barriada De la Paz- Puntales. (De 15:30h a Fin de Servicio)

Desvío en ambos sentidos por Ctra. de Astilleros a su recorrido habitual.

Paradas afectadas

Línea 1. Plaza España Cortadura (ambos sentidos). Cuarteles, Comisaria, Avda. Andalucía, Puertas de Tierra y Renfe (todas ellas trasladadas a Avda. Sanidad Pública y Carretera de Astilleros)

Línea 2 Plaza España Puntales Loreto.

Dirección Interior: Tolosa Latour 1, Tolosa Latour 2, Juan Ramon Jiménez, Avda. Andalucía (trasladadas a Avda. Sanidad Pública, Carretera de Astilleros y Puertas de Tierra)

Dirección Exterior: Puertas de Tierra (Niño Jesús), Acacias, Brunete y Ciudad de Santander trasladadas a Puertas de Tierra (Audiencia), Carretera de Astilleros y Vicente Aleixandre.

Línea 3 Plaza España Barriada Puntales

Dirección Interior: Tolosa Latour1, Tolosa Latour2, Juan Ramon Jiménez, Avda. Andalucía (trasladadas a Avda. Sanidad Pública, Carretera de Astilleros y Puertas de Tierra)

Dirección Exterior: Puertas de Tierra, Acacias, Brunete y Ciudad de Santander (trasladadas a Trocadero, Carretera de Astilleros y San Severiano)

AUTOBÚS INTERURBANO