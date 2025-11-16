La situación de la limpieza en Cádiz: 57 días con el mismo excremento canino en el mismo sitio

La situación que atraviesa Cádiz en lo que a limpieza se refiere tiene un ejemplo contundente en otro de los incumplimientos que el Ayuntamiento imputa a la empresa adjudicataria del servicio. En concreto, se trata de la frecuencia de baldeo, que le va a costar una sanción leve por la que le pide el Ayuntamiento 3.000 euros.

En la justificación de esta sanción, explican los técnicos que el 3 de septiembre de 2024 “a las 8.52 horas” se observa en la calle Campos Elíseos -y se fotografía, que se incorpora a la documentación adjunta a la propuesta de sanción- “un excremento canino”. Y el 30 de octubre “a las 8.40 horas” vuelven los técnicos a esa calle observando que el citado excremento canino “continuaba en la misma situación”.

Esta escatológica demostración sirve al Ayuntamiento para demostrar que al menos en ese período de 57 días la calle Campos Elíseos no fue baldeada, pese a estar incluida en el nivel 5 del baldeo de Cádiz exterior, que establece una frecuencia mínima de baldeo de “una vez al mes en invierno” y “una vez cada 15 días en verano”, según el pliego.

Menos horas que las fijadas en el pliego

Otro de los problemas relacionados con el estado de limpieza de la ciudad estaría en la prestación de menos horas de trabajo de las previstas en el pliego y en la oferta que presentó Valoriza. Sobre este asunto también se detiene el expediente sancionador abierto contra Valoriza, que suma hasta 3.730 jornadas de trabajo que no se habrían realizado en los años 2023 y 2024.

Así, según precisan los técnicos, entre febrero de 2023 (cuando Valoriza asumió el contrato) y enero de 2024 se contabilizaron por parte municipal 57.295 jornadas de trabajo, frente a las 59.800 que tendría que haber sumado el servicio. Al año siguiente, la empresa sí contabilizó las jornadas exigidas en el pliego (57.575); pero no así con las propuestas de mejoras que ofertó y que está obligada a cumplir, de un millar más de jornadas de subcontratación y otras 1.800 jornadas adicionales. Por ello, el balance de jornadas de 2024 se resuelve con un déficit de 1.225 jornadas.

Es decir, que desde que comenzó el servicio el 1 de febrero de 2023 hasta enero de 2025 la empresa ha dejado de prestar 3.730 jornadas de trabajo en la limpieza de la ciudad.

Por ello, el Ayuntamiento recuerda que el pliego del contrato establecía la cuantía de 160 euros a los que se le suman el correspondiente IVA por cada jornada no realizada. Y eso supone una deducción de 440.880 euros correspondientes al año 2023 y otros 215.600 euros por el año 2024. Cantidades que según establece el contrato “se descontarán de la última certificación”.

Tareas pendientes 33 meses después de empezar el contrato

Otro de los problemas que está teniendo la limpieza viaria y la recogida de residuos sólidos urbanos de Cádiz es el tiempo que está necesitando la adjudicataria para implantar la maquinaria y condiciones de prestación al 100%. Y es que tras dos años y nueve meses de prestación, aún siguen faltando muchos medios con los que ejecutar la limpieza y la recogida de basuras, así como otra serie de condiciones del servicio que estaban previstas en el pliego y en la oferta presentada por Valoriza.

De todas ellas hace mención el Ayuntamiento en una especie de listado que hace algo más de un año requirió a la empresa para su cumplimiento.

Entre esas medidas está la necesidad de contar con la plataforma informática propuesta para la fiscalización del personal y de la maquinaria; algo que según el pliego debía estar funcionando al tercer mes del servicio y que sigue sin estar activo. Lo cual le ha costado a la empresa otra sanción con la calificación de grave que el Ayuntamiento quiere multar con 10.000 euros en ese amplio expediente que ha incoado y que está en fase de resolución.

Además de esto, el Ayuntamiento ha pedido a la empresa que proceda a la implantación de todos los servicios previstos que aún no están en marcha, que complete las obras y adaptaciones de las instalaciones “nave taller” y “punto limpio fijo”; o que se rindan cuentas sobre la ejecución de las acciones de educación ambiental realizadas y detalle las que quiere realiza en un futuro.

De igual modo, reclama el Ayuntamiento la adquisición y puesta en servicio “de todos los medios materiales” que aún faltan. Entre ellas, las más visibles son los camiones de recogida lateral de basuras, que son los que más se estarían retrasando (en parte por esa propuesta que finalmente rechazó el Ayuntamiento tras estudiarlo durante muchos meses para incorporar camiones 100% eléctrico y no impulsados por gas licuado como en un primer momento, años atrás, ofertó Valoriza).

A este respecto, el propio informe municipal detalla cómo el pliego establece que, al igual que el cómputo de jornadas de la plantilla, hay que contabilizar las horas efectivas realizadas por cada maquinaria. Y en el caso de que sea menor que la ofertada “se descontará de la última certificación el importe de las mismas incluido gastos generales, beneficio industrial e IVA”, aplicando en cada caso el descuento “del precio de explotación ofertado por el adjudicatario”.

No obstante, el expediente de sanción a Valoriza no entra a valorar nada relacionado con esa ausencia de vehículos y maquinaria que figuran en el pliego y en la oferta de la empresa y que 33 meses después de empezar a ejecutarse el contrato siguen sin estar operativas.