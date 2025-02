Sindicato de Inquilinas de Cádiz: “No dejaremos que nos echen; vamos a frenar el precio de los alquileres”

Cádiz/Sigue creciendo el cada vez más amplio frente ciudadano abierto en la capital gaditana “contra la especulación inmobiliaria, la turistificación y la expulsión de vecinos y vecinas de sus barrios”. En esta ocasión, con la constitución del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Cádiz, una nueva organización que vendrá a sumar denuncias y reivindicaciones a Cádiz Resiste, que ha movilizado a miles de personas ya en dos ocasiones en pocos meses, a la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía, a Facua, a la Plataforma de vecinos y amigos del Pópulo y a Mujeres de Acero, entre otros colectivos.

Su presentación fue en El Pópulo, una de las zonas donde proliferan las viviendas turísticas y contó con la activísima participación de Antonio Gallardo, portavoz de la plataforma vecinal del barrio más antiguo de la ciudad.

“El sindicato es una herramienta para que las vecinas y vecinos se puedan defender frente a la especulación inmobiliaria y a la subida de los alquileres”, explica Andrés Pradillo, portavoz del colectivo, junto a Claudia Ochoa. “En Cádiz los alquileres han subido cerca de un 60% en los últimos diez años. Cada vez más rentistas y asustaviejas acaparan vivienda a costa de todas y de todos. El sindicato nace para organizarnos y para decir que se acabó. Y lo presentamos en el barrio de El Pópulo, que es símbolo de resistencia contra la turistificación y la especulación”, subraya.

Una herramienta estatal

“Lo bueno es que no es una herramienta solo local, sino que está organizado en Málaga, en Madrid, en Cataluña, en Zaragoza, en Ibiza, en Asturias, en Vigo... Es una herramienta estatal para organizarnos y para al menos evitar que sigan subiendo los alquileres y que los inquilinos e inquilinas se planten. No queremos más expulsiones. Nos vamos a quedar en nuestros barrios. No vamos a aceptar que nos echen a golpe de burofax y de todo tipo de abusos para montar pisos turísticos ”, avanza. “Queremos frenar la escalada de precios que estamos viviendo y, a medio plazo, caminar para bajar los alquileres, presionando a las instituciones y a los gobiernos para que tomen cartas en el asunto”, explica.

"Venimos viendo meses de movilizaciones importantísimas en Cádiz, Málaga y en otras ciudades. El sindicato viene a aportar una herramienta para asesorarnos legalmente y organizarnos colectivamente, para poder tener representación y, sobre todo, para tener un espacio en el que manifestar nuestras penas y poder organizarlas colectivamente para defendernos de los abusos. Mano a mano con Cádiz Resiste nos estamos organizando de cara a la manifestación del 5 de abril que va a haber a nivel estatal", avanza Pradillo.

Casi un 10% de los pisos, en manos de grandes tenedores

“Cerca de un 10% del parque de viviendas de Cádiz pertenece a grandes tenedores de más de 10 pisos. Pero hay que ir más allá: todo el que hace de la vivienda un negocio lo está haciendo a costa de quien la habita. En Cádiz hay asustaviejas que pueden ser de fuera pero también hay gaditanos y gaditanas que están expulsando a sus conciudadanos. Y eso hay que denunciarlo”, alerta el portavoz del sindicato.

"El problema de la vivienda es estructural y mientras que sea una mercancía con la que hacer un negocio perjudicará a quienes están en la peor situación, en este caso, a las inquilinas e inquilinos", insiste el activista, "porque un inquilino dedica entre un 40% y un 50% o más de su salario al alquiler".

"La vivienda vacía, se puede expropiar, porque lo permite la ley, y se le puede subir el IBI… Hay medidas que aplicar, pero no hay interés por que el de las instituciones es garantizar que se pueda seguir especulando, que siga siendo un negocio, con las consecuencias que tiene para los barrios y para su identidad”, apunta el portavoz del sindicato.

Algunos de los asistentes a la presentación del Sindicatos de Inquilinas de Cádiz. / Lourdes de Vicente

Concentración durante el pleno sobre vivienda del 12 de febrero

A la pregunta de si el sindicato tomará la palabra en el pleno municipal extraordinario sobre vivienda del próximo 12 de febrero Antonio Gallardo respondió: "En este pleno no se puede pedir la palabra. Con lo cual solo vamos a asistir como ciudadanos. Llenaremos el Salón de Plenos con compañeros del Sindicato de Inquilinos, de movimientos vecinales, en mi caso, desde la Plataforma de vecinos y amigos del Pópulo. Estarán Derechos Humanos, Facua, La Zancada y otros colectivos. Y mientras se celebra la sesión, asistiremos a una concentración convocada por Derechos Humanos en la plaza de San Juan de Dios a las 12:00 horas".

"Tengo que decir con mucho dolor y mucha pena que todo el movimiento vecinal gaditano no está cogiendo esta bandera de la lucha en defensa de sus vecinos, de los inquilinos. Cádiz no puede amuermarse, no puede dormirse. La ciudad está perdiendo cada año de mil gaditanos como poco. Ya solo somos 110.000. Corremos el peligro de que lleguemos a ser menos de 100.000 y que las aportaciones de fondos nacionales al Ayuntamiento se vayan al garete", recordó el histórico líder vecinal.

"Esto no es turismofobia, va contra la especulación inmobiliaria"

"Tenemos que luchar por nuestra identidad, por nuestro barrio. Y qué lugar mejor que el barrio de El Pópulo, el más antiguo de todo occidente, para decir que basta ya de expulsar a los gaditanos de sus casas. Que este problema no es de cuatro gatos, que es de todos. Esto no es un movimiento contra el turismo; esto no es una manifestación de turismofobia, eso es mentira. Yo soy propietario de un local hostelero y también vivo del turismo. Es contra la especulación inmobiliaria. Es una pena que haya colectivos gaditanos, como Cádiz Convive, que hasta el nombre deberían de cambiárselo, porque en Cádiz no se convive y son ellos los que expulsan a sus conciudadanos gaditanos para hacer apartamentos turísticos. La subida de los precios es brutal. No se encuentran pisos para alquilar. Y no tenemos ayuda por parte de Procasa, donde incluso nos preguntan si hemos buscado casa en Puerto Real, Chiclana o San Fernando.

Antonio Gallardo: "Mantengamos vivo el gaditanismo"

"Tenemos que recuperar el gaditanismo; que el Falla se llene de gaditanos; que Cádiz se llene de cadistas; que los cofrades sean gaditanos y que esas labores sociales que hacen las cofradías sirvan para que no desahucien ni desalojen a más gaditanos de los barrios. Mantengamos vivo nuestro espíritu, el olor a puchero, el cafelito de por las tardes, el a quién le toca hoy hacer la casapuerta. Ese espíritu gaditano... Y no esos balcones de apartamentos turísticos llenos de toallas y calzoncillos de guiris. Queremos nuestra ciudad. No queremos nada más", proclamó Antonio Gallardo.

El activista vecinal hizo un último apunte: "Esta asamblea la estamos haciendo en plena calle, en el barrio más señero de Cádiz, porque es nuestro barrio y es aquí donde vivimos, pero también para denunciar que nuestra asociación de vecinos lleva nueve años cerrada y llevamos todos esos años luchando por recuperarla y no se nos hace caso".