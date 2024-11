Cádiz resiste recorre el centro turístico: "Queremos precios que podamos pagar con nuestros sueldos"

Cádiz/Cada vez con mayor frecuencia, el gaditano que se topa con un paraguas en alto un día soleado por el centro histórico de la ciudad se ha acostumbrado a orillarse a un lado de la calle para dejar paso al grupo de decenas de turistas que persiguen al guía con la intención de no perderse ninguna de sus explicaciones. Pero este sábado se han cambiado las tornas y le ha tocado a las personas que visitan la ciudad apartarse para sortear a los gaditanos que por cientos se han manifestado en contra del modelo turístico que "expulsa a los residentes".

Una manifestación por las principales calles turísticas de Cádiz ha recorrido esta mañana soleada la ciudad convocada por la plataforma Cádiz resiste. La comitiva ha comenzado a las 11.30 desde la plaza de San Antonio para llevar la protesta por las principales vías turísticas del centro histórico. Ancha, Nueva, Palillero, Columela, Plaza de las Flores, Compañía, Catedral, Pelota, el interior del barrio del Pópulo y San Juan de Dios, en cuya plaza se ha hecho lectura del manifesto, han visto como varios cientos de gaditanos han pedido, sobre todo, dignidad y resistencia.

Una vivienda digna, a un precio que los habitantes de la ciudad puedan pagar, y resistencia ante la oleada de un modelo turístico que no pone límites a la especulación han sido las principales reivindicaciones apoyadas por diferentes plataformas y organizaciones como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Plataforma por una vivienda digna, Marea de pensionistas o la plataforma en contra de privatizar el Campo de las Balas. Una manifestación intergeneracional que se ha ido parando para elevar sus protestas ante diferentes edificios de apartamentos turísticos que se han ido levantando a través de este recorrido durante los últimos años y que han conllevado la pérdida de residentes y de vivienda habitual en favor de alojamientos con fines turísticos, como explican desde la plataforma.

"Dónde está, no se ve, la bajada de alquiler", "No queda calle para tanto turismo", "Empresario buenrollero ha comprado el barrio entero", "Más vivienda social sin dejar a nadie atrás, "Cádiz no se vende, Cádiz se defiende", son algunas de las consignas que se han coreado durante la manifestación que ha reclamado la visión de la vivienda como un derecho y no como un negocio y que solicita la construcción de más vivienda pública porque "no se construye para la gente", sino para el lujo de la segunda residencia o para continuar inflando el número de vivienda turística.