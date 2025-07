Así será el nuevo pabellón Fernando Portillo que empezará a construirse en 2026

Es "una de las obras más demandadas por toda la ciudad", una vieja "herida" que el Ayuntamiento de Cádiz quiere "curar", siguiendo así con el plan que está empeñado en desarrollar el actual gobierno municipal de "recuperar espacios que no aportan nada y generan problemas". El nuevo pabellón deportivo Fernando Portillo está más cerca de hacerse realidad, en un nuevo paso técnico y administrativo que ha presentado el alcalde, Bruno García, este miércoles.

En concreto, se trata del proyecto de ejecución del nuevo equipamiento deportivo, que ha sido presentado y que da inicio a una hoja de ruta temporal que ha detallado Bruno García. La primera parada la ha fechado para el 14 de agosto, día en que el proyecto será aprobado formalmente por el Ayuntamiento; y a partir de entonces, se abre un plazo de varios meses para la redacción de los pliegos que regirán la licitación pública de la obra que saldrá a concurso antes de que finalice el año. A partir de ahí, 30 meses de obras.

Es decir, que hasta finales del año 2028 no se espera que el pabellón pueda reabrir sus puertas, si no surgen nuevos retrasos u obstáculos como los que a lo largo de este camino -17 años desde que se derribara el anterior polideportivo, ha recordado este miércoles la presidenta de Diputación, Almudena Martínez, que ha participado en el acto de presentación del proyecto- han ido apareciendo.

Para levantar nuevamente el equipamiento deportivo necesitará el Ayuntamiento una inversión de 19,2 millones de euros, que es el presupuesto fijado en el proyecto de ejecución realizado por la oficina técnica municipal con el asesoramiento técnico del estudio de arquitectura de los gaditanos Ernesto Fernández Pujol, Fabián Cruz y Luis Pizarro. Una cifra económica que el alcalde ha confirmado que está "asegurada", gracias al nuevo préstamo que el Ayuntamiento aprobará solicitar en el Pleno de este jueves y que aportará la cantidad pendiente.

Así, según ha recordado el propio Bruno García, a su llegada a la Alcaldía en junio de 2023 había 5,5 millones de euros para "hacer el aparcamiento subterráneo". Desde entonces, el Ayuntamiento hizo una primera aportación económica "hasta llegar a los 9,5 millones", acordó con Diputación una ayuda de otros 5 millones de euros, y va a recurrir a la solicitud de crédito para obtener los 4,6 millones de euros restantes.

Para garantizar esos 5 millones de la Diputación Provincial aún no entregados se ha personado la presidenta, Almudena Martínez, que ha defendido la colaboración de la administración por lo que el proyecto supone "para el deporte, para el aparcamiento tan necesario y para la dinamización de la zona" y por "todos los años que Cádiz no ha recibido nada" de la Diputación. De hecho, el alcalde ha lanzado un reto al PSOE, que se ha mostrado crítico estos meses respecto a esa financiación de la administración provincial: "le pregunto al PSOE qué ha aportado la Diputación Provincial cuando ha estado gobernada por los socialistas en la última década, a ver si se parece en algo a lo que aporta ahora", recordando no sólo la colaboración en el Portillo, sino la próxima intervención en Valcárcel que reactivará el proyecto de convertir el edificio en centro universitario y el proyecto de conversión del antiguo IES Rosario a Escuela de Hostelería. "Derrotistas 0, Cádiz 1", ha concluido con ironía Almudena Martínez.

El edificio

Interior del nuevo pabellón Fernando Portillo.

Con esta financiación y el calendario previsto hasta iniciar las obras, se ha proyectado un pabellón que tendrá tres plantas de aparcamiento bajo el suelo, con capacidad para 389 plazas, que en parte se destinarán a uso residencial; un local comercial en planta baja de 263 metros cuadrados que aún no ha decidido el Ayuntamiento si lo comercializará o lo utilizará como una instalación más del polideportivo; y un pabellón que tendrá un aforo máximo de 2.105 espectadores, lo que permitirá acoger diversas competiciones relevantes.

Para ello, se han diseñado dos plantas en altura que acogerán el graderío, a lo que se suman otras gradas retráctiles que se utilizarán cuando sea necesario incrementar el aforo hasta esos 2.105 espectadores.

En la planta baja se ubican las instalaciones deportivas propiamente dichas. Una pista para la práctica deportiva que podrá dividirse en tres cuando no sea necesario su utilización completa; y todo lo relacionado con vestuarios y servicios propios del pabellón.

En resumen, un pabellón "constreñido" por la exigencia de habilitar un aforo de 2.000 personas "en un solar tan pequeño", como ha explicado el portavoz de la oficina técnica municipal, el arquitecto Manuel Navarro.

La madera será protagonista del proyecto diseñado, presente tanto en la pista (de haya) como en la cubierta interior y en los paramentos que separan los distintos espacios y distribuciones del interior. Además, destacan los arquitectos "un gran vuelo" para acoger a la gente que acceda al edificio, que habilita entradas independientes para los deportistas y para los espectadores. Todo ello con una certificación energética de grado A, como corresponde a una construcción actual.