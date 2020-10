El Juzgado de lo Social número 1 de Cádiz ha dictado una nueva sentencia en contra del Ayuntamiento de Cádiz por cesión ilegal de trabajadores. En concreto, en el juicio que quedaba pendiente en relación a la denuncia presentada por las siete informadoras turísticas de las oficinas de Canalejas y la avenida principal de la ciudad, el juez considera que ha habido una cesión ilegal de trabajadores en el caso de la coordinadora del servicio de información turística, Emilia Tello, y la declara trabajadora indefinida del Ayuntamiento de Cádiz, según informa el abogado que representa a las informadoras turísticas, Miguel Segado.

Este es el tercer juicio relacionado con la denuncia presentada por las siete trabajadoras de las oficinas de turismo y estaba previsto que se celebrara el pasado mes de abril, pero se ha retrasado por la pandemia de coronavirus.

El primer juicio tuvo lugar en septiembre del año pasado y, en ese caso, el juzgado dictaminó a favor del Ayuntamiento de Cádiz. Esta sentencia afectaba solo a dos de las trabajadoras y estas la recurrieron al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El segundo juicio se celebró el 17 de diciembre de 2019 y el Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz dio la razón a cuatro de las siete trabajadoras de las oficinas de turismo de Canalejas y de la avenida principal de la ciudad que habían denunciado al Ayuntamiento por cesión ilegal de trabajadores y reconoció el derecho de estas cuatro mujeres a integrarse en la plantilla municipal. El Ayuntamiento de Cádiz también ha recurrido esta sentencia.

Se da la circunstancia que el juzgado que ahora ha dado la razón a Emilia Tello es el mismo que dictaminó a favor del Ayuntamiento de Cádiz en el primer juicio celebrado, pero ahora "ha cambiado de criterio y considera que hay cesión ilegal de trabajadores y la declara trabajadora indefinida del Ayuntamiento de Cádiz", incide Miguel Segado.

El abogado que representa a estas trabajadoras afirma que no se entiende que habiéndose aprobado en el pleno del 25 de noviembre de 2016 la municipalización del servicio de información turística, no se cumpla este acuerdo plenario y el Ayuntamiento se niegue a dialogar con estas trabajadoras. "Es absurdo porque, además, hay sentencias que declaran la cesión ilegal de trabajadoras. El Ayuntamiento está incurriendo en una ilegalidad", manifiesta Segado, quien resalta que se ha municipalizado el servicio de playa y se ha realizado la equiparación salarial de las limpiadoras de los colegios, "sin embargo, hay un acuerdo plenario respecto a las trabajadoras de las oficinas de turismo de hace cuatro años que no se está cumpliendo".