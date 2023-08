La sala de fiestas Nu abrirá en Navidad en la calle Nueva de Cádiz

Se llamará Nu y estará abierta para las próximas Navidades. Las obras de la sala de fiestas que abrirá el Grupo Arsenio en la Calle Nueva están ya muy avanzadas, según adelantó a este periódico su gerente, Raúl Cueto. Este nuevo establecimiento de ocio dispondrá de dos plantas y su entrada por la planta baja estará ambientada “como el hall de un hotel de los años 80”. Será una sala de fiestas, un lounge bar o un bar con música con horario de apertura nocturno y amplio, en el que habrá actuaciones en directo, “en el que ocurrirán muchas cosas”, y que dispondrá de una terraza, avanza el gerente del Grupo Arsenio.

En cualquier caso, Raúl Cueto no es partidario de agotar las noche hasta el final. “Mi gran éxito será no tener que exprimir el horario nocturno porque eso significará que ya he hecho mis ventas por la tarde y primera hora de la noche”, afirma.

Este local viene a cubrir, a juicio del empresario hostelero, una opción que no se ofrece en el corazón del casco histórico, ya sea a residentes o turistas, a la hora de tomar unas copas o bailar después de cenar. Las únicas discotecas o salas de fiesta abiertas hoy en día en la ciudad son el Momart, en la Punta de San Felipe, y el Holiday, recientemente reabierta en la calle Nereidas por un grupo de empresarios gaditanos, pero cerrada durante el verano. El resto del ocio nocturno se reduce al mítico Café-Teatro Pay-Pay en el barrio de El pópulo y a apenas una decena de establecimientos con licencia bajo el epígrafe de bares con música, algunos todavía en activo en la Punta de San Felipe, donde un grupo de promotores gaditanos, entre los que está Raúl Cueto, proyectan el beach club Cala Chica Sunset Bar.