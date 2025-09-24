Royal Caribbean hace las paces con Cádiz tras el tropiezo durante el último conflicto del metal

El Explorer entró en el dique 4 de Navantia-Cádiz a principios de esta semana, retomando así sus relaciones con el puerto de Cádiz y con su astillero de reparaciones

Después de varios meses de distanciamiento, la naviera estadounidense Royal Caribbean Cruises Ltd. ha decidido retomar su relación comercial con Navantia Cádiz, uno de los principales astilleros de reparación naval del sur de Europa. Esta reconciliación marca el fin de un periodo de incertidumbre que comenzó tras el conflicto del metal de vivido en la primavera de este año, cuando las tensiones laborales y las huelgas provocaron la cancelación de contratos clave con el astillero y del atraque de varios cruceros turísticos que tenían programada inicialmente en ruta una parada en el puerto de Cádiz.

La ruptura con Royal Caribbean fue uno de los golpes más duros para Navantia Cádiz en esta última etapa. La naviera, que había confiado durante años en el astillero para realizar complejas tareas de mantenimiento y remodelación de sus buques, trasladó entonces el atraque de sus buques turísticos a otros puertos europeos ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de sus pasajeros ante la situación de tensión que se estuvo viviendo en la ciudad durante el conflicto.

“Lo ocurrido fue una tormenta perfecta: huelgas, parálisis de actividad y un clima de incertidumbre laboral que afectó directamente a nuestra imagen internacional”, explica un portavoz de los trabajadores de Navantia.

El Explorer of the Seas, atracado en el astillero gaditano de reparaciones de Cádiz / Joaquín Benítez

Sin embargo, las tornas han cambiado. Gracias a los avances en estabilidad laboral, inversiones en modernización de infraestructuras y el fortalecimiento del diálogo social, Royal Caribbean ha decidido regresar al puerto de Cádiz para realizar el mantenimiento programado de dos de uno de sus buques insignia: el Explorer of the Seas. Las tareas comenzaron este pasado lunes 21, con la entrada en el dique 4 de Cádiz y se prolongarán hasta mediados del mes que viene.

Una apuesta por la confianza

La decisión de Royal Caribbean no ha sido casual. Según fuentes de la compañía, el proceso de selección se ha basado siempre en criterios técnicos y de confianza. “Cádiz ofrece unas condiciones únicas: profesionales altamente cualificados, experiencia en grandes buques y un clima propicio para trabajar”, declaró hace ya unos meses en una nota oficial Laura Andersen, directora de operaciones técnicas de la naviera.

El contrato incluye trabajos de mantenimiento integral, inspecciones de casco, revisión de sistemas de propulsión y mejoras en áreas de habitabilidad.

Impulso para el sector naval gaditano

El retorno de Royal Caribbean, y más concretamente del ya veterano Explorer of the Seas, supone mucho más que un contrato puntual. Representa un espaldarazo a la industria naval gaditana en un momento clave, donde la competencia internacional es feroz y la diversificación de servicios es una necesidad estratégica. De hecho, durante el epicentro del conflicto laboral, astilleros como el de Marsella permanecía con sus puertas abiertas y con "reclamos" para atraer a buques y a navieras que se vieron forzadas a "huír" de Cádiz a causa del conflicto con el sector del metal. Así ocurrió concretamente con Carnival, que no se lo pensó dos vece y el 25 de junio pasado "cogió" su Carnival Liberty, que debería haber abandonado la factoría gaditana de reparaciones de Navantia peinadito y con su traje nuevo y puso rumbo a Marsella teniéndose que marchar del astillero gaditano por la puerta de atrás después de sufrir lo que la propia empresa consideró un grave secuestro por parte de la industria auxiliar que trabaja para y con el astillero gaditano.

Fuentes cercanas a conflicto afirmaron en aquel momento que se detectaba en el ambiente una ambición especial por ese secuestro. Se había convertido en un objetivo primordial. "Y sabían que eso era pegarse un tiro en el pie".

Por fortuna, tanto los trabajadores del sector del metal como los de la propia factoría han tenido una reacción positiva en la que prima la prudencia.

Además del impacto económico inmediato, este nuevo contrato puede abrir la puerta a una colaboración más estable y a largo plazo con la naviera, lo que volvería a consolidar a Cádiz como uno de los centros neurálgicos de reparación y modernización de cruceros en el Mediterráneo.

Un pasado turbulento

El conflicto del metal de esta primavera fue uno de los episodios más tensos que se recuerdan en el sector industrial andaluz, con la sombra del vivido en la Bahía de Cádiz en 2021. Hace ya cuatro años, durante varias semanas, los trabajadores de Navantia y de las empresas auxiliares paralizaron la actividad en protesta por las condiciones laborales, los salarios y la inestabilidad de los contratos. La huelga dejó imágenes de enfrentamientos con la policía, cortes de tráfico y, lo más importante, una profunda cicatriz en las relaciones laborales y comerciales.

Esta primavera el conflicto fue algo menos recrudecido, aunque las consecuencias fueron graves a nivel comercial, ya que navieras tan importantes para el puerto de Cádiz y para la propia Navantia como son Carnival y Royal Caribbean borraron de sus agendas la palabra Cádiz, lo que, de no haber vuelto a la normalidad, podría haber acarreado un agujero económico difícilmente solucionable y posiblemente el declive de la factoría gaditana de reparaciones de Navantia en la bahía gaditana.

La pérdida de clientes como Royal Caribbean o Carnival fue una consecuencia directa de aquella crisis, lo que obligó a una reestructuración profunda en los mecanismos de negociación colectiva y en la planificación de la actividad productiva.