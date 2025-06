Royal Caribbean descarta traer a Navantia Cádiz al Star of the Seas por culpa del conflicto del metal

Imagen del gigantesco Star of the Seas, que no tocará Cádiz por culpa de la conflictividad laboral

Cádiz/Lleva días en el aire. Tanto es así que la consignataria que iba a hacerse cargo de su estancia, Baleares Consignataria, lleva días, si no semanas, intentando convencer a Royal Caribbean de que en Cádiz se ha cerrado un acuerdo y que la batalla planteada por las empresas auxiliares ha cumplido ya su punto y final.

Pero finalmente ha sido imposible convencerles porque saben que las últimas jornadas vividas en los tres astilleros gaditanos se inician con pequeños y aislados disturbios que enturbian el inicio de cada día de trabajo y está impidiendo el inicio de cada jornada laboral hasta al menos las nueve o las diez de la mañana.

Inicialmente la fecha elegida para la llegada a Cádiz del Star of the Seas, gemelo del Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo era el 18 de julio. Se supone que para entonces ya se deberían haber limado las asperezas pero Royal Caribbean ha visto lo que le ha ocurrido a Carnival, la otra gran naviera a nivel mundial, con el Carnival Liberty, que llegó a quedarse "secuestrado" por grupos de manifestantes que no le permitieron abandonar la factoría de Navantia aunque fuera a medio arreglar.

Una de las grandes avenidas con las que cuenta el Star of the Seas, de la naviera Royal Caribbean International / Royal Caribbean

A la vista de lo ocurrido y a sabiendas de que el tiempo es oro, Royal Caribbean ha optado por obviar al astillero de Cádiz, de manera que podría cambiar sus planes y llevarse su Star of the Seas a Algeciras, donde, en paz, podría recibir esos últimos trabajos que le son necesarios, y, sobre todo, la provisión de todas la vegetación natural que va a engalanar a este grande de los grandes, sobre todo en zonas tan espectaculares como su avenida central.