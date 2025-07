La naviera Carnival le vuelve la cara a Cádiz por culpa del conflicto del metal

Este es el trayecto final que está haciendo el Arvia. Debería haber existido una parada en Cádiz, pero es evidente que ya no está contemplada

Cádiz/Las navieras no entienden de fidelidades. En ocasiones utilizan esa terminología a lo largo de los actos oficiales a bordo del buque, cuando lleva a cabo su primera escala en Cádiz. La autoridad portuaria, los prácticos, la consignataria suelen intercambiar una simbólica metopa que finalmente pasará a lucir en una de las paredes del puente de mando... y poco más.

Carnival lo advirtió y su amenaza no parece que fuera un brindis al sol. Hace muy pocos días, este periódico alertaba del anuncio llegado desde la naviera norteamericana de que si Cádiz seguía en pie de guerra por culpa del conflicto del metal planteado entre Navantia y las empresas auxiliares del sector no se lo pensaría dos veces: cancelaría sin temblarle el pulso la reparación de los 11 cruceros que tenía pensado traerse al astillero de Cádiz a lo largo de los dos próximos años.

Parece que los grupitos de trabajadores que aún empuñan armas a pesar de que se firmara el pasado sábado el final de la huelga tienen asustadas a las navieras y la sensibilidad de este sector no se puede permitir ni un ápice de riesgo. A bordo llevan personas y personas que han pagado un buen pastizal para viajar con seguridad de la mano de una naviera y de un touroperador y no quiere sorpresas.

El arvia, en una de sus escalas en Cádiz, en una imagen de archivo / Jesús Marín

Esta situación ha llevado a la naviera P&O, que gestiona los designios del crucero Arvia, a suspender la escala que tenía programada en el puerto de Cádiz para este jueves, 3 de julio. Ya sería, por lo tanto, la segunda vez que el Arvia le da esquinazo a Cádiz, ya que el pasado 20 de junio cambió Gibraltar por Cádiz.

En esa ocasión no sentó demasiado mal al pasaje, ya que Gibraltar siempre guarda para los británicos, que es la nacionalidad que prevalece a bordo del Arvia, un cierto morbo por aquello de seguir siendo colonia británica a pesar de que hace tan sólo unos días se "demoliera" la valla que separaba territorio español de territorio colonial.

Aún no ha trascendido por parte de la delegación de Turismo del Ayuntamiento de Cádiz el número exacto de cruceristas que deberían haber llegado a bordo del Arvia este jueves, pero, sin arriesgar demasiado, es fácil asegurar que el número de pasajeros supera los 5.500 y que la nacionalidad que prevalece a bordo sigue siendo la británica.

Pues estos turistas se van a encontrar casi de pronto que el Arvía partió de Barcelona este martes, 1 de enero, sobre las ocho y pico de la tarde/noche y que no tocará tierra de nuevo hasta el próximo viernes, 4 de julio, a unas horas muy tempranas, sobre las ocho y poco de la mañana, momento en el que llegará a Vigo.

Serás tres días de navegación, una cantidad de días seguidos sin tocar tierra que no suele ser habitual en los trayectos en crucero a los que estamos acostumbrado en Europa. Aparte se quedan trayectos en los que sí toca cruzar el Atlántico o el Pacífico. Eso sí requiere ya más de una semana sin tocar tierra.

Pero lógica habría sido la parada inicialmente programada en Cádiz a mitad de camino entre Barcelona y Vigo, pero la naviera P&O, filial de Carnival, ha preferido borrar el puerto de Cádiz de sus mapas, al menos hasta que la bandera blanca no sea visible desde miles de kilómetros a la redonda.

Las navieras prefieren no exponer ni ún ápice la seguridad de sus clientes y, mucho menos, convertirse en botín de una batalla que no va con ellos, como ya le ocurriera al Carnival Liberty que quedó secuestrado en Cádiz hasta que no logró escapar y poner rumbo a Marsella, donde parece que, por fin, termino los arreglitos que le dejaron colgados en Cádiz.