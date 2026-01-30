Rosario Garabita presenta en Cádiz su novela 'Rojo sangre'

El Espacio Cultural Ancha 16 de Cádiz acoge este sábado 31 de enero, a partir de las 12.00 horas, la presentación de la novela 'Rojo fuego', original de Rosario Garabita y editada por Utopía Libros. El acto se incluye en la programación cultural de la Asociación Amigos de Quiñones. La autora estará acompañada en la presentación por África Mesa Rubio.

'Rojo sangre' narra la historia de un grupo de mujeres del Atlas marroquí que viajan a España para trabajar como jornaleras en la campaña de la fresa de Huelva, y paralelamente nos cuenta la historia de Encarna, una mujer mayor que vive aislada entre los invernaderos. Este libro tiene como objetivo sensibilizar sobre las duras condiciones de trabajo y vida de las mujeres freseras en Huelva, y visibilizar la soledad no deseada en las personas mayores.

Cuatro son los personajes principales de esta trama. Así, Nayla deja Marruecos para trabajar como jornalera de la fresa en Huelva. El deseo de mejorar la vida de su familia se convertirá en desesperación al verse obligada a soportar unas condiciones de vida y trabajo inhumanas, que la harán cuestionarse si ha hecho lo correcto dejando su casa para ir a ese rincón del mundo en el que es invisible para la sociedad.

Amal atraviesa el Estrecho huyendo de la vergüenza y el miedo al escarnio público, dando un salto al vacío para lograr un futuro mejor que, por desgracia, la hará aterrizar en un lugar aún más hostil.

Encarna vive la recta final de su vida en soledad, aislada en medio de los invernaderos. Su anhelo de afecto la lleva a pasar el día en la ventana, inventando historias ajenas, deseosa de una compañía que no llega, hasta que las freseras se cruzan en su vida, camino de esos invernaderos que, como laberintos, las atrapan.

Y Carmen, tenaz desde su posición de trabajadora social, se deja la piel luchando por mejorar las condiciones de unas y otras, atrapada en una maraña institucional que le pone la zancadilla una y otra vez y la obliga a moverse por las grietas del sistema.

Rosario Garabita (Jaén, 1974) se ha mostrado siempre interesada en las historias de mujeres y ha centrado buena parte de su formación y activismo en cuestiones de género, soberanía alimentaria y justicia social. Ha participado activamente en campañas de sensibilización que promueven el cambio a un sistema agroalimentario más justo y sostenible, principalmente como voluntaria de la ONG Justicia Alimentaria.