‘REVOLUSHIÓN. Cádiz, Ora Pro Nobis’, el nuevo libro del escritor gaditano Juan Bouza

Juan Bouza vuelve a las librerías con su última apuesta por el humor más desenfrenado y absurdo de todo el ‘continente’ gaditano. Después del éxito de ventas que supuso su debut con ‘Independenshia. El procés gaditano’, en el que se producía un intento de secesión de Puertatierra con respecto a Cadi-Cadi; de ahí se pasó a ‘Invashión. De Sevilla a Cadi yo vengo andando’, donde fuerzas sevillanas trataban de anexionarse Cádiz a través de una indecorosa invasión; ahora llega, de la mano de Q-book, ‘REVOLUSHIÓN. Cádiz, Ora Pro Nobis’, con la que Juan Bouza culmina lo que llama “la trilogía del disparate gaditano” con el nexo de las situaciones rocambolescas, surrealistas y con muchos personajes, reales y ficticios con los que vuelve a la carga.

En esta ocasión tenemos una huelga de curas, una posesión diabólica realizada por un demonio que viene a hacer a Cádiz las prácticas curriculares de su Grado en Expresión Demoníaca. Un Cádiz distópico, un carnaval pasado por agua… y todo esto con una acción trepidante llevada al extremo. Un desfile de personajes: curas, demonios, un obispo malencarado, políticos y el inefable Juan Vurbinka, el anti-héroe de cada aventura que nos ofrece Juan Bouza.

El libro, editado por Q-book –como todos los del autor–, se presentó recientemente en Cádiz y ya en ese acto provocó las carcajadas de los asistentes en una puesta de largo que contrasta con las habituales presentaciones de libros, ya que en este caso se trata de una hora donde contando con la participación del público, se trata de ofrecer una pequeña demostración de ingenio y humor, convirtiendo la presentación en un show o performance que el público agradece.

“Espero que la gente que lo lea disfrute tanto como yo escribiéndolo. Es buscar la parodia, el absurdo, pero siempre desde el respeto, por más que hay espacio para hacer una caricatura de todo: el carnaval, la semana santa, la política municipal…”, comenta Juan Bouza, para quien este libro es, nuevamente, un ejercicio terapéutico de reírse de todos -incluido él mismo- y de todo. “La lectura perfecta para pasar el rato, divertirse, reírse y, con su mijita de mala baba, crítica y provocación, hacer de la lectura y la escritura algo menos engolado y dramático. Cádiz se merece un cachondeo”, concluye el autor.

Con una portada que no pasa inadvertida, idea del editor Juan José Sandoval con fotografía de Fran Delgado, el libro está a disposición de todo el público en la librería y amenaza con ser otro éxito de ventas.