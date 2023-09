La reunión de ministros europeos de Desarrollo acuerda en Cádiz la "preeminencia de la parte social" en la triple transición

Como ya advertía al comienzo de la jornada el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, en la agenda del día de la reunión de ministros europeos de Desarrollo, que se ha celebrado este martes en Cádiz, el reto de incluir el soporte social en la transiciones digital y medioambiental a las que se enfrenta nuestra sociedad era "fundamental" para España, país que ostenta la presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre del año. Reto planteado, y conseguido, a tenor de las declaraciones de la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela, que, toda vez terminado el encuentro, ha asegurado que este es "uno de los grandes acuerdos" conseguidos en el Palacio de Congresos gaditano.

"Lo hemos peleado muchísimo, no sólo para que estuviera como un objetivo fundamental en el ámbito del Desarrollo, también en otros aspectos de nuestra presidencia se apuesta por que la pata social sea fundamental. Muy difícilmente se puede hablar de la transición digital o de la transición medioambiental si no hay un soporte fundamental de una transición social. Sin justicia social, sin cohesión social", se ha congratulado Cancela que, en ausencia del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel Albares, (que sí estuvo en Cádiz durante el consejo del lunes) ha informado a los medios de comunicación sobre esta jornada que "se ha prolongado más de lo que teníamos previsto" ya que el trabajo ha sido "muy intenso".

De esta forma, sobre este primer punto del día, la secretaria de Estado ya advertía que semanas atrás se produjo "un debate muy interesante que era el poner el foco en la transición digital y en la transición medioambiental y utilizar la social como un apoyo puntual". Pero la posición de España, al igual que hoy, fue firme: "España debía hacer una apuesta decidida en esta cuestión. Si no hay preeminencia de la parte social no estaríamos hablando de Desarrollo, estaríamos hablando de otra cosa y, afortunadamente hoy, en la discusión, una de las conclusiones y de los grandes acuerdos que hemos alcanzado es que la triple transición es más importante que nunca porque no se pueden conseguir las otras dos si no hay un soporte social".

De hecho, la justicia social trufa los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que inspiran la Agenda 2030 de Naciones Unidas y que serán los protagonistas de la Cumbre que en escasas dos semanas se celebrará en Nueva York. Una cita muy presente también en este encuentro europeo que se desarrolla en Cádiz ya que ayer mismo, durante la primera jornada de la reunión europea, estuvo presente a través de una videoconferencia la vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina J. Mohammed. Una comparecencia de la que informó el ministro Albares pero de la que Cancela dio más detalles.

"La vicesecretaria de Naciones Unidas nos pidió una posición de Europa muy contundente en la Cumbre de los ODS en relación con la consecución de estos objetivos. La Agenda 2030 tiene fecha de caducidad y, es cierto que todas las multicrisis que se han superpuesto están dificultando que determinados objetivos avancen a la velocidad que tenían que avanzar. Lo que nos ha pedido es una posición fuerte, sólida, unívoca en el sentido de defender y apostar por los ODS, sobre todo, teniendo en cuenta cuál es el alma de Europa, que se conoce en el mundo, precisamente, por esa vertiente de solidaridad, por apostar por valores como la cohesión social y las necesidades de vulnerabilidad", ha resumido.

Mantener la ayuda humanitaria en Níger

De regreso a la segunda y última jornada del encuentro de ministros europeos -aunque, finalmente, sólo han sido dos ministros los que han acudido a Cádiz (Bélgica y Finlandia), amén de los altos mandatarios del resto de las 35 delegaciones-, Pilar Cancela ha explicado que este martes también se han tratado diversos "temas de actualidad importantes".

Así, además de hablar sobre la propuesta de facilidad a Ucrania ("tenemos que seguir estando de su lado, seguir ayudando a la población"), uno de los asuntos que se han abordado "de manera relevante" ha sido la situación de Níger desestabilizada por un golpe militar. "Un golpe de Estado, hay que llamarlo así", apuesta la secretaria de Cooperación que recuerda que la Unión Europea condena la acción y ha marcado su posición, "la de la restauración de la normalidad democrática" y la eliminación de "las aportaciones a los programas de Desarrollo". Sin embargo, la mandataria española recuerda que en ese territorio "siguen viviendo personas" con lo que "no podemos desconectar de ninguna manera la perspectiva de la ayuda humanitaria". "Tenemos que seguir estando allí, tenemos que seguir ayudando a la población que está en situación de vulnerabilidad", ha dicho, muy asertiva, Cancela que ha detallado que en la reunión de la UE han hablado de "adoptar una posición común de todos los países para actuar con una misma voz".

Reforma de los BMD

El último punto que ha cerrado esta reunión europea desarrollada los días 4 y 5 de septiembre en Cádiz es el que ha llevado "un poco más de tiempo" a los participantes. La gran reforma financiera de los Bancos Multilaterales de Desarrollo ha sido "una de las grandes cuestiones" que están ahora mismo encima de la mesa de los organismos internacionales y, por tanto, en esta reunión.

Repensar el futuro de los BMD -instituciones que brindan apoyo financiero para actividades de desarrollo económico y social en los países en desarrollo tales como el Grupo del Banco Mundial (Corporación Financiera Internacional), el Banco Asiático de Desarrollo, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo o Banco Africano de Desarrollo- fue una cuestión propuesta en una de las últimas reuniones del G20 y que se ha recogido con interés en la escena mundial.

"Está claro que la situación del mundo ha cambiado, que los retos son mayores: cambio climático, las migraciones intensas, la situación de vulnerabilidad... De repente, hay una guerra en cualquiera de los países y eso afecta con un efecto dominó a cualquier país en el mundo, la Guerra de Ucrania lo ha demostrado. En este sentido, los organismos financieros multilaterlales tienen que estar preparados para afrontar esos nuevos retos, sobre todo, porque los recursos son finitos y los Estados tampoco tienen los recursos suficientes para hacer grandes proyectos multilaterales y atender esas nuevas realidades", ha reflexionado la vicesecretaria de Cooperación que ha explicado que se ha discutido sobre el tema "intensamente" (sin enunciar si ha existido algún acuerdo) de cara a la reunión específica sobre este tema que tendrá lugar en dos semanas en Santiago de Compostela.

Un encuentro donde, en principio, sólo estaban convocados los ministros de Economía "pero una de las grandes batallas que dio la presidencia de la Unión Europea de España es que hubiera también representación del ámbito de Desarrollo", ha aducido Cancela que no ha querido terminar su intervención sin agradecer a esta "fantástica ciudad" su acogimiento y sin "pedir disculpas a todas las mujeres y hombres gaditanos ya que, seguramente, le hemos trastocado con este trajín sus vidas y su día a día".

"Ha sido fantástico el poder estar aquí. Los participantes se van impresionados de lo bonita que es Cádiz y con ganas de volver, no a trabajar sino a otros menesteres. Ha sido un enorme orgullo el poder tener a esta ciudad como la gran capital del Desarrollo de Europa", ha agradecido.