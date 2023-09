Borrell en Cádiz: "Nuestras políticas comerciales tienen un gran impacto en las políticas migratorias"

El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, que ha asistido a la reunión informal sobre Desarrollo de ministros de la Unión Europea en Cádiz, ha asegurado que Europa es "el principal actor mundial en ayuda al desarrollo" y que "la causa profunda" para que los migrantes que cruzan el Estrecho "no pongan sus vidas en peligro" es "la falta de oportunidades de desarrollo en sus territorios".

"Podemos hacer más, sin duda, y la presidencia española está empujando para hacer más en esta dirección", ha manifestado el mandatario, antes de participar en la reunión informal que se está celebrando este martes en el Palacio de Congresos de Cádiz tras una primera toma de contacto ayer en el Parador Hotel Atlántico.

En ese sentido, Borrell ha abundado que el desarrollo no puede ser "una limosna" sino "un motor" que genere "actividad y crecimiento", y que dé la posibilidad a esos terceros países a que sus productos sean exportados. "Nuestras políticas comerciales tienen un gran impacto en las políticas migratorias, porque si no cogemos sus productos, tendremos que coger sus personas, lo que no puede ser es decir no queremos nada ni lo uno ni lo otro, hay que ayudar al desarrollo local", ha aseverado.

Borrell ha continuado señalando que para ello es necesaria una "estabilidad política" en estos territorios y que "no hay paz sin desarrollo, ni desarrollo sin paz". "Ese es el gran problema al que nos enfrentamos, necesitamos más recursos, pero también más acción política para que los países tengan estructuras políticas estables, que permita traer inversión extranjera y que el desarrollo económico vaya de lado junto con el desarrollo político", ha considerado el alto representante de la UE.

Según ha indicado la situación en el África subsahariana, principal origen de migración, "no es fácil" y por eso el tema va a abordarse en la discusión de este martes sobre cooperación de los ministros de la UE.

La reunión

La UE estudia este martes en Cádiz "relanzar los trabajos" para alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 e impulsar la "transición social" que debe acompañar a la digital y a la climática. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de Seguridad, Josep Borrell, ha destacado que estos, junto con una reforma de la financiación de los fondos europeos de ayuda al desarrollo, son algunos de los asuntos que este martes se abordan en la reunión informal de Cooperación al Desarrollo de la UE que se celebra en Cádiz.

A la reunión, en el marco de la presidencia española del Consejo Europeo, asisten la secretaria de Estado de Cooperación española, Pilar Cancela, y ministros, secretarios de Estado y altos cargos de los departamentos de Desarrollo de la UE.

Borrell ha explicado que uno de los asuntos principales de este encuentro es relanzar el trabajo para la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Nacionales Unidas, que se celebrará los próximos 18 y 19 de septiembre. Será "un encuentro mundial fundamental" porque "el año 2030 está a la vuelta de la esquina y nos quedan muchos pasos que dar, y muchos objetivos que concretar" para alcanzar las metas de la agenda 2030, ha apuntado Pilar Cancela.

Borrell ha explicado que otra de las cuestiones que se estudiarán en este encuentro será la transición social. "Hablamos mucho de la transición digital, de la climática, de la verde, pero no tenemos que olvidar que hay otra transición, la transición social", ha afirmado. Ha apuntado que la presidencia española "hace bien" en insistir en abordar esta transición social, porque sin ella las otras no tendrán éxito.

El alto representante ha subrayado que la UE también debate en esta reunión la necesidad de hacer una reforma de la financiación multilateral de ayuda al desarrollo en un momento en el que se precisa "un esfuerzo más grande" para apoyar a los países en desarrollo "en un mundo lleno de crisis". Borrell se ha referido en concreto a la situación en Níger y ha reiterado su apoyo al presidente Mohamen Bazoum, y a la de los territorios palestinos que es cada vez "peor y peor" y "será seguro" uno de los grandes objetivos de la futura presidencia europea belga. "No hay paz sin desarrollo ni desarrollo sin paz", ha afirmado Borrell, que ha sostenido que se necesitan "más recursos y más acción política" para que los países en desarrollo, en especial en África subsahariana, "tengan estructuras políticas estables".