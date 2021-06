Con una frase lapidaria en sus redes sociales, el rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, se ha vuelto a quejar de que en los planes del Gobierno no esté la vacunación de los profesores y el personal universitario: "Que vacunen antes a los futbolistas que a los profesores universitarios, dice mucho de nuestra sociedad".

El rector se ha hecho eco del proceso de vacunación que ha tenido lugar este viernes con todos los futbolistas y los miembros de las selecciones española de fútbol que afronta desde el lunes el torneo de la Eurocopa. a pesar de que a los jugadors por edad todavía no le correspondía recibir su dosis de inmunización, el Gobierno de España ha realizado una dispensa para que puedan ser vacunados de cara al torneo, al igual que ocurrio hace unas semanas con todos los deportistas olímpicos.

Francisco Piniella se había quejado en numerosas ocasiones de que los profesores y el personal universitario era el único de toda la enseñanza que no se había vacunado como sí ha ocurrido en los otros niveles. Así. la últiam vez que lo hizo fue el jueves cuando aprovechó su comparecencia ante los medios de comunicación para criticar que muchos de los profesores universitarios no están aún vacunados, lo que demuestra que Sanidad no les ha dado nunca tratamiento de servicio esencial, en contra del resto del profesorado educativo. “Así, nos encontraremos con la paradoja de que en una misma clase coincidan profesores vacunados y profesores no vacunados”, algo que el rector ha tachado de “incongruente”, dada la situación sanitaria actual que se vive en la pandemia.