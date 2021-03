Desestimada, archivada o retirada han sido las conclusiones de estas catorce causas que ha señalado el alcalde respecto a su paso por los tribunales en estos seis años. No obstante, olvida Kichi que aún tiene una última -por el momento- batalla judicial abierta: la interpuesta por el exconcejal popular José Blas Fernández, que le acusa de no facilitar información y no responder a más de 60 preguntas que le remitió en los cuatro años que coincidieron en la Corporación .

Los bandazos del presupuesto

Un sí, pero no. O un no, pero sí. El calendario avanza y el equipo de gobierno sigue sin descifrar qué va a pasar con las cuentas de 2021. Esas mismas cuentas que en diciembre el concejal de Hacienda decía que ya se estaban preparando para negociarlas con el PSOE (ya que Adelante Cádiz mantiene el veto de negociación con PP y Ciudadanos, y ni siquiera menciona a Villero), pero que en marzo dice el alcalde que no sabe si se harán o no. “Hay que analizar si nos merece la pena hacer uno nuevo o prorrogarlo. Páez lo está estudiando”, trasladó Kichi el viernes en respuesta a las preguntas de los periodistas.

La cuadratura de las cuentas parece obvio que no es uno de los fuertes de este equipo de gobierno, que ha aprobado únicamente dos presupuestos desde que tomó las riendas del Ayuntamiento en 2015; y lo que es peor, nunca termina de ser claro en estas cuestiones tan delicadas. Porque en 2019 anunció el alcalde en octubre que el presupuesto de 2020 estaba “en el horno” y las cuentas no se aprobaron hasta septiembre, casi un año después. Y si en marzo de 2021 afirma que se está analizando si conviene o no hacer presupuesto, ¿cuándo se aprobará el próximo documento económico?

El propio González reconoció la “disminución considerable de ingresos” que va a experimentar el Ayuntamiento este año, y que ya tuvo que sufrir en 2020 a consecuencia de la epidemia. Tanto por decisión voluntaria (a la hora de congelar impuestos o de bonificar determinadas tasas) como por evidencia ante el masivo cierre de negocios o la suspensión de un buen número de actividades económicas. Pero aún así, el Ayuntamiento no parece decidido a ajustar un presupuesto concebido en 2020 con cifras anteriores al Covid, por lo que será difícil de cuadrar en el contexto actual si se mantienen esas partidas.

En el pleno de diciembre aseguró José Ramón Páez que ya se estaba trabajando en el presupuesto de 2021; pero el viernes el alcalde matizó que el trabajo que se viene haciendo desde diciembre se limita a analizar si merece la pena o no elaborar ese nuevo presupuesto (que de manera habitual todo ayuntamiento debería aprobar para su entrada en vigor el 1 de enero de cada año). Demasiados bandazos para una cuestión tan sensible.