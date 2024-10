El puerto de Cádiz visto desde la ciudad

Cádiz/Hay quien le llama hoja de ruta. En esta caso, desde el Ayuntamiento de Cádiz han optado por denominarla Agenda 2030. No es otra cosa sino anotar en la conciencia ciudadana un listado de deberes para definir “qué tiene que ser la ciudad en los próximos años”, según explicaba en días pasados el concejal de Urbanismo, José Manuel cossi.

Esta agenda incluye proyectos tan destacados como la integración puerto-ciudad o necesidades tan acuciantes en la ciudad como la vivienda.

Con ese objetivo, el Ayuntamiento ha programado la iniciativa ‘Diálogos de ciudad en clave Agenda 2030’, consistente en tres jornadas, la primera e ellas localizada este último día del mes de septiembre y ya se retomarán el 3 y 10 de octubre en la Casa de Iberoamérica.

La intención del Ayuntamiento es crear una serie de diálogos en abierto en los que pueda participar la ciudadanía en general y no sólo los representantes de las distintas administraciones políticas, con el objetivo es abordar grandes temas de la ciudad a través de experiencias de otros municipios, proyectos y profesionales, que aportarán sus conclusiones.

La primera de estas jornadas tuvo lugar este lunes y estuvo dedicada a los proyectos transformadores de ciudad. En ella participaron la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, que habló sobre la integración urbana del puerto almeriense en la ciudad; la presidenta de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, que abordó el reto de la integración del puerto en la ciudad de Cádiz; y el arquitecto del Ayuntamiento de Chiclana Juan de la Mata, que habló sobre cómo cambiar una ciudad con proyectos estratégicos sin molestarla. A estas intervenciones se sumó la visión del propio alcalde de Cádiz, Bruno García, sobre cada uno de los temas que se traten en esta serie de jornadas.

Pero, como era de prever, la persona que traía más fresquito todo lo referente a la integración entre el puerto y la ciudad de Cádiz fue Teófila Martínez, que hasta 2015 estuvo a un lado de la reja del Muelle para pasar luego al otro lado y ponerse al frente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y, en consecuencia, con los proyectos pendientes de esta administración para los años venideros, donde esta integración ocupa un lugar privilegiado.

La presidenta de la APBC, junto a la alcaldesa de Almería. / Jesús Marín

“Hacer el puerto desde la ciudad es el título”

Teófila Martínez traía en mente un lema:“Hacer el puerto desde la ciudad es el título”.

En toda historia afirmó no querer ni vencedores ni vencidos. Ni quiere que la ciudad salga ganando ni que el puerto sea el que gane.

Según la ex alcaldesa hay aún mucho ciudadano que no sabe realmente qué se va a hacer en esa integración, por lo que valoró e manera muy positiva estas jornadas organizadas desde el Ayuntamiento no de Bruno Gracía.

Planteó cifras que, de nuevo, para muchos gaditanos son prácticamente desconocidas. Un término de 11,5 kilómetros cuadrados de los que cinco y pico son parque natural. En el resto e la superficie dos kilómetros y medio están ocupados por ZonaFranca, los astilleros y el puerto e Cádiz.

De manera que, tal y como dijo Teófila Martínez, “cada metro de suelo es oro” y que Cádiz “no está como para desperdiciar suelo”. De ahí que defiende que el resultado de toda esta integración “no se convierta en un suelo residual sino que tenga vida y sirva para solucionar el problema de falta de suelo que padece la ciudad.

En este proceso de integración se abren a la ciudad más de 300.000 metros cuadrados que representan un tercio del casco histórico, “de manera que es muy importante que lo que vayamos a hacer sirva para solucionar problemas de la ciudad:La integración no sólo debe ser física y urbanística sino también social, económica y cultural para que realmente no se convierta en un espacio muerto que sólo tenga uso unas horas al día”. Cabe recordar que fue la propia ciudadanía la que desde el principio de todo este proceso repelió la idea de utilizar ese suelo para vivienda.

“Pero en Cádiz estas cosas no son fáciles y no es un huevo que se echa a freír”. Así destacaba la presidenta de la APBC los hitos que están obstaculizando que los planteamientos plasmados en un plan especial ya aprobado por la Junta. Sobre todo esa obra el túnel que está provocando que los contenedores no se hayan movido aún del Muelle Reina Sofía

Y en esta Agenda 2030 hubo más espacios para sacar a la luz planes de futuro como el hecho de que el tranvía pasará por la plaza de España y llegará al suelo que a día de hoy aún ocupa la terminal de contenedores de Concasa. Eso sí, Teófila Martínez dejó claro que, lo mismo que ocurre en ciudades como Bilbao o Barcelona, este tipo de procesos son proyectos de ciudad que “hay que hilar con detenimiento amoldándolo todo a las necesidades que vaya demandando la propia ciudad”.