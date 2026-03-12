El puerto de Cádiz estrena el miércoles con el 'Viking Saturn' el nuevo sistema de suministro eléctrico para cruceros

El sistema de abastecimiento eléctrico a barcos (Onshore Power Supply, OPS) se estrena este miércoles 18 de marzo con el crucero Viking Saturn en el Muelle de Cádiz, que se convierte en el primer puerto de España en contar con este sistema energético para el suministro a cruceros, dentro de la apuesta por la descarbonizacion del transporte marítima. El proyecto ha contado con una inversión conjunta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) y Endesa de más de 8 millones de euros.

Este sistema de abastecimiento en tierra permite que los cruceros apaguen sus motores auxiliares mientras permanecen atracados y se conecten directamente a la red eléctrica. La energía eléctrica recibida desde la red terrestre permite mantener servicios a bordo, tales como iluminación, climatización, refrigeración, sistemas de emergencia o bombas, entre otros. Se trata de una solución energética que encierra una profunda transformación ambiental, urbana y económica. El impacto inmediato es la reducción de las emisiones de CO2, de óxidos de nitrógeno y de partículas en suspensión y, por tanto, la mejora directo de la calidad del aire de la ciudad. Pero también habrá menos ruido en las zonas próximas.

En esta primera fase el OPS abastecerá a un único crucero en el Muelle Alfonso XIII, pero la intención es extender esta solución energética al resto de muelles de la APBC, lo que incluye La Cabezuela-Puerto Real y las dársenas ocupadas por Navantia. La puesta en servicio llega con un año de retraso respecto a la primera fecha prevista. Se inaugurará el próximo miércoles, 18 de marzo, con uno de los dos cruceros que tienen prevista su entrada ese día al complejo portuario gaditano, el Viking Saturn finalmente -en diciembre la previsión era que estrenara el sistema el Viking Neptune-.

La presidenta de la APBC, Teófila Martínez, y el director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez, encabezarán el momento inaugural. Ambas entidades han contribuido económica a la implementación del OPS. En concreto, la Autoridad Portuaria dispuso de 1,6 millones para la electrificación del Muelle Alfonso XIII, mientras que Endesa ha invertido en torno a 6,75 millones de los que 2,7 millones de euros provienen del Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital con fondos europeos Next Generation.