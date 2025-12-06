El puerto de Cádiz estrenará suministro eléctrico a cruceros: primeras pruebas oficiales con el barco Viking Neptune

El crucero Viking Neptune llegó casualmente este jueves al puerto de Cádiz antes de lo previsto, ya que el mal tiempo le obligó a saltarse su escala en Casablanca

El puerto de Cádiz está a punto de dar un paso relevante —y muy simbólico— hacia la descarbonización del transporte marítimo. La electrificación de los atraques en su terminal de cruceros, a través del sistema OPS (On-shore Power Supply), se estrenará oficialmente el próximo 20 de diciembre con la escala del crucero Viking Neptune. Según fuentes bien informadas dentro de la comunidad portuaria, ese primer test oficial se realizará de forma exclusiva —el barco atraca solo, sin coincidir con ningún otro crucero—, lo que facilitará las comprobaciones técnicas.

Al margen de esa fecha, se baraja la posibilidad de que unos días antes, probablemente en torno al 10 de diciembre, se realicen pruebas adicionales con otro crucero, posiblemente el Viking Saturn. Sin embargo, esta operación aún no ha sido confirmada oficialmente.

La maquinaria que utiliza el sistema OPS queda a la espera a que el Viking Neptune vuelva el día 20 para someterse a las pruebas oficiales que harán de Cádiz uno de los puertos más verdes de España o de Europa

¿Qué es el sistema OPS y por qué Cádiz es pionero?

El sistema OPS permite que los buques atracados en puerto se desconecten de sus generadores diesel auxiliares y reciban toda la energía eléctrica necesaria desde la red terrestre. De ese modo, pueden mantener servicios a bordo —iluminación, climatización, refrigeración, sistemas de emergencia, bombas, etcétera— sin necesidad de consumir combustible, lo que reduce de forma drástica las emisiones contaminantes y elimina el ruido y las vibraciones asociadas al funcionamiento de los motores.

En el caso del puerto de Cádiz, la instalación está siendo desarrollada por Endesa X, junto con Ormazabal e Ingeteam, en el muelle Alfonso XIII. Se trata de la primera infraestructura de este tipo operativa en España.

El proyecto requirió una inversión inicial de aproximadamente 6,75 millones de euros por parte de Endesa, y 1,5 millones por parte de la autoridad portuaria.

El crucero Viking Neptune hizo noche en Cádiz debido al mal tiempo que le obligó a saltarse el puerto de Casablanca y venirse directamente a Cádiz buscando el abrigo y seguridad de su puerto

La solución técnica consiste en una estación modular de hasta 16 MVA, formada por transformadores, convertidores de frecuencia y celdas de media tensión, capaces de adaptar la tensión y la frecuencia de la red terrestre a las necesidades de los buques —habitualmente entre 6,3 y 11 kV y 50 o 60 Hz—.

Además, la instalación contempla un sistema de conexión móvil al barco —un brazo articulado o dispositivo similar a una grúa— que permite conectar los cables al buque de forma rápida y segura.

Beneficios ambientales

El paso de alimentación a bordo mediante motores diesel a energía de la red permite reducir las emisiones de distintos contaminantes de forma notable. Según datos de Puertos del Estado, se logra una disminución de hasta un 96% de NOx, un 94% de partículas, un 64% de CO₂ y un 8% de SOx.

En el caso concreto del proyecto de Cádiz, se calcula que la reducción de CO₂ puede alcanzar unas 2.520 toneladas al año en la primera fase.

Funcionamiento del "carromato"

La imagen que acompaña esta noticia —y que se corresponde con la maquinaria recientemente desplegada en el muelle, ya conocida en el ámbito portuario gaditano como el "carromato"— probablemente muestra el equipo móvil de conexionado: un vehículo o unidad contenedor con los sistemas necesarios para trasladar la energía desde la red del puerto hasta el buque, y suministrar electricidad mientras el crucero está atracado.

Para el buen funcionamiento de este nuevo y pionero sistema, la estación OPS está conectada a la red eléctrica del muelle, a través de transformadores, celdas de media tensión y convertidores, para adaptar tensión y frecuencia, de manera que se pueda atender siempre a los requerimientos del buque.

Para conectar el buque, se utiliza un sistema de cableado especializado, muchas veces con soluciones móviles o automatizadas, para evitar cables sueltos en el muelle, permitir desplazamientos a lo largo del atraque y posicionar con precisión la conexión. Una vez posicionado el brazo articulado (o sistema de grúa) y desplegado el cableado, se realiza la conexión al sistema eléctrico del barco. Dentro del casco del crucero existe un panel de entrada donde se enlaza la energía procedente del puerto. Una vez establecida la conexión, los motores auxiliares del barco pueden apagarse, y toda la demanda eléctrica es cubierta desde la red eléctrica terrestre.

Este procedimiento permite que cruceros, que en puerto consumen niveles de electricidad comparables a los de una pequeña ciudad (iluminación, climatización, sistemas de confort, servicios, etc.), funcionen de forma limpia, reduciendo emisiones de gases, ruido, vibraciones, y eliminando la quema de combustible diesel en el centro urbano.

Una instalación similar en otros puertos —como la del Port of Rotterdam— emplea un sistema móvil con carro para trasladar la conexión eléctrica a lo largo del muelle en una canalización soterrada, lo que permite conectar barcos en diferentes puntos sin cables en superficie. En dicho caso, dos operarios pueden completar la conexión en menos de 15 minutos.

¿Cuánto tarda en cargarse un crucero de mediano tamaño?

Sobre los tiempos exactos de «energización» de un crucero de tamaño medio —es decir, cuándo empieza a recibir electricidad por OPS tras atracar—, según las fuentes consultadas, no existe una cifra pública universal, pues depende de varios factores: posición exacta del barco, disponibilidad del sistema de cables, compatibilidad del buque con el estándar, maniobras de conexión, etcétera. En puertos con sistemas móviles similares al de Rotterdam, la conexión física puede realizarse en unos 10–15 minutos, siempre que todo esté preparado y la tripulación portuaria y operadores del sistema sean competentes.

Una vez conectado, el suministro se mantiene durante toda la estancia del crucero en puerto. Por tanto, el «tiempo de carga» en realidad no es cargar baterías (a no ser que el barco tenga un sistema de almacenamiento interno), sino alimentar directamente los sistemas eléctricos del buque, según las fuentes consultadas.

En lo que respecta a la intervención humana, el sistema requiere operadores humanos para gestionar la conexión, manipular el cableado, supervisar el acoplamiento eléctrico y garantizar que todo funcione de acuerdo con las normas de seguridad. No es un simple «enchufar y listo» de un alargador doméstico: hablamos de tensiones de media o alta tensión (kV), transformadores, convertidores, sincronización de frecuencia (50/60 Hz), sistemas de protección, puesta a tierra, protocolos de seguridad, etc.

Por eso, el personal encargado debe tener formación específica en instalaciones eléctricas portuarias, manejo de equipos de media tensión, cumplimiento de normativa técnica y de seguridad, y coordinación con la tripulación del buque para asegurar que la conexión y desconexión no interfieran con los sistemas de a bordo.

Ventajas del sistema de Cádiz y su contexto

Gracias a la OPS, los buques dejarán de depender de generadores diesel funcionando durante horas en puerto, lo que reducirá emisiones de gases nocivos, partículas, CO₂, ruido y vibraciones. Esto tiene un impacto positivo tanto en la salud ambiental del puerto como en la calidad de vida de la ciudad. La instalación responde a la estrategia de descarbonización promovida por la autoridad portuaria, y sitúa al Puerto de Cádiz como pionero en España en ofrecer este servicio para cruceros.

Con 16 MVA en fase inicial, el sistema es suficientemente potente para atender un crucero grande —lo que equivale a la demanda de una pequeña población— y el diseño modular permite futuras ampliaciones, incluso para suministrar a dos barcos simultáneamente o expandir a otros muelles.

La combinación de transformadores, convertidores, estaciones contenedorizadas y sistemas móviles de conexión permite adaptar la red portuaria a múltiples tipos de buques —con diferentes requerimientos de tensión y frecuencia— y facilita una ampliación ordenada conforme el número de barcos compatibles vaya aumentando.

Retos y consideraciones

Aunque el sistema OPS ofrece muchas ventajas, su correcta operación requiere una serie de condicionantes. Requiere que el crucero esté equipado para aceptar conexión a tierra con el estándar apropiado (tensión, frecuencia, panel de entrada compatible, etc.). No todos los barcos de la flota mundial disponen de esa compatibilidad, aunque la adopción está creciendo: según un informe reciente de la Cruise Lines International Association (CLIA), aproximadamente un 60 % de los cruceros actuales ya están habilitados para conectarse a la red eléctrica en puerto.

Que la infraestructura portuaria esté dimensionada para satisfacer la demanda eléctrica simultánea, y para asegurar la calidad del suministro (tensión estable, protección contra sobretensiones, sincronización, mantenimiento del sistema, entre otros). En Cádiz, la instalación de 16 MVA es un buen comienzo, según fuentes especializadas.

Que la operación de conexión/desconexión se realice por personal capacitado, con formación específica en media tensión, normas de seguridad portuarias, coordinación con la tripulación del buque, etcétera.

En conclusión, la puesta en marcha del sistema OPS supone un hito relevante para el puerto de Cádiz: por primera vez un crucero conectado a tierra podrá prescindir de sus motores auxiliares durante su estancia en puerto, lo que reducirá drásticamente emisiones, ruido y contaminación. Las pruebas con el crucero Viking Neptune el 20 de diciembre marcan el inicio de una nueva etapa, posiblemente seguida de más ensayos con otros cruceros como Viking Saturn.

La infraestructura, desarrollada por Endesa X con Ormazabal e Ingeteam, es técnicamente madura: ofrece hasta 16 MVA de potencia, tensión y frecuencia adaptables, sistemas móviles de conexión y la posibilidad de crecimiento futuro.

La transición hacia el uso generalizado de shore-power será también una cuestión de compatibilidad de los buques, disponibilidad de infraestructura en más puertos, y formación del personal técnico. Pero este estreno en Cádiz representa un paso firme hacia un modelo de turismo marítimo más limpio y sostenible.