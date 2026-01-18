La falta de inversión eléctrica amenaza la llegada de nuevas empresas al puerto de la Bahía de Cádiz

Foto aérea tomada hace ya 23 años en la que se aprecian notables cambios en el puerto de Cádiz como la inexistencia de la que ahora se convertirá en la nueva terminal de contenedores.

El puerto de la Bahía de Cádiz se encuentra en una encrucijada estratégica. Mientras la infraestructura física —muelles, explanadas y conexiones ferroviarias— avanza a ritmo de crucero, la infraestructura invisible, la red eléctrica de alta tensión, amenaza con convertirse en el gran cuello de botella para la próxima década. A pesar de que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha hecho los deberes para garantizar los proyectos inmediatos, el mensaje que llega desde el Muelle es nítido: si el Gobierno central no amplía la planificación de inversiones, Cádiz no tendrá energía para alimentar a las nuevas industrias que el tren debería atraer.

A día de hoy, el puerto respira con tranquilidad en el corto plazo. Gracias a una inversión millonaria y proactiva en la ampliación de la subestación de Las Cortes, las necesidades actuales están cubiertas. El ambicioso sistema OPS (Onshore Power Supply), que permitirá a los barcos conectarse a la red eléctrica para apagar sus motores en el centro de la ciudad, tiene el suministro garantizado. También lo tiene la nueva terminal de contenedores, la joya de la corona de la expansión portuaria. Sin embargo, el desarrollo económico no se detiene ahí, y es precisamente en el "día después" donde aparecen las nubes negras.

El muro eléctrico para la nueva industria

La respuesta de la APBC a las consultas de este diario despeja cualquier duda sobre el foco del conflicto. El problema no es que los cruceros no puedan enchufarse mañana, sino que Cádiz pierda el tren de la reindustrialización. La llegada del ferrocarril a la Cabezuela-Puerto Real y el inminente acceso ferroviario a la nueva terminal van a cambiar las reglas del juego logístico.

Este hito histórico convertirá al suelo portuario en un imán para empresas que buscan multimodalidad. Pero estas compañías —ya sean de logística avanzada, transformación agroalimentaria o industria tecnológica vinculada a la Economía Azul— comparten un rasgo común: necesitan un caudal eléctrico masivo que la red de transporte actual, dependiente de la planificación del Ministerio de Transición Ecológica, no está preparada para ofrecer.

Si una gran planta industrial o un centro de datos decidiera hoy instalarse en los terrenos liberados por la nueva configuración portuaria, se encontraría con un cartel de "no hay potencia". Esta es la "incertidumbre" que denuncia la Junta de Andalucía y que el Puerto confirma con diplomacia pero con firmeza: la energía no sobra.

Proyectos a salvo y proyectos en el aire

Es fundamental distinguir entre lo que es una realidad técnica y lo que es una aspiración amenazada. Según fuentes de la APBC, los proyectos que tienen sus necesidades energéticas cubiertas a día de hoy son:

El sistema OPS en el Muelle Ciudad y La Galeona: Los cruceros podrán ser "verdes" en Cádiz.

Los cruceros podrán ser "verdes" en Cádiz. La Nueva Terminal de Contenedores: Su operatividad mecánica y de control está asegurada.

Su operatividad mecánica y de control está asegurada. Navantia y Zona Franca: Las conexiones actuales permiten el mantenimiento de la actividad y las ampliaciones ya planificadas.

Sin embargo, el riesgo real se traslada al medio y largo plazo. La falta de compromiso del Gobierno central en la Red de Transporte de Electricidad 2021-2026 deja en el aire:

La electrificación total de ferris y buques de carga: Aunque los cruceros están cubiertos, la expansión del sistema OPS a toda la flota que opera en la Bahía requerirá un salto de potencia que hoy no existe. Implantación de industrias pesadas: Empresas que generen valor añadido y empleo estable más allá de la logística pura. Hubs de Hidrógeno o Amoníaco Verde: Proyectos que necesitan capacidad de red tanto para el consumo de electrolizadores como para el volcado de energía sobrante.

El "efecto llamada" del tren, en riesgo

La paradoja es cruel para los intereses de la provincia. Por un lado, el Estado invierte (con décadas de retraso) en el acceso ferroviario a la Cabezuela, una obra que por fin está viendo la luz. Por otro, ese mismo Estado niega la capacidad eléctrica necesaria para que las empresas que deben usar ese tren puedan levantar sus persianas.

El sector portuario advierte: el capital es miedoso. Si una multinacional estudia instalarse en Cádiz atraída por su puerto y su tren, pero descubre que la tramitación para conseguir potencia eléctrica puede demorarse años o que directamente no hay capacidad en la subestación de referencia, buscará otros puertos en el Mediterráneo o en el norte de África.

Una reivindicación de provincia

La situación de los 29 proyectos en riesgo en la provincia, de los cuales una parte sustancial afecta directamente a la Bahía de Cádiz y Jerez, no es solo un enfrentamiento político entre la Junta y el Gobierno. Es una batalla por la supervivencia económica.

La Consejería de Industria ha insistido en que Andalucía solo ha recibido una "migaja" de lo solicitado en las alegaciones a la planificación eléctrica nacional. Para Cádiz, esto significa que mientras otros nodos logísticos de España reciben inversiones para reforzar sus redes, la Bahía se ve obligada a vivir de las rentas de sus inversiones pasadas (como la de Las Cortes), sin margen de maniobra para el crecimiento.

El Puerto de Cádiz ha demostrado que sabe planificar. Ha dotado a la ciudad de una infraestructura eléctrica capaz de soportar la transformación ecológica de su muelle de cruceros. Pero el Puerto no puede construir por sí solo la red de transporte de todo el Estado. La pelota está ahora en el tejado del Ministerio: o se dota a la Bahía de la potencia necesaria, o el flamante tren de la Cabezuela circulará entre naves vacías que nunca llegaron a instalarse por falta de un "enchufe" a la altura de sus necesidades.