Cádiz estrenará el 18 de marzo la conexión eléctrica para cruceros

El primer puerto en España que dará conexión eléctrica a los cruceros será el de Cádiz. El esperado proyecto de implantación del sistema de abastecimiento eléctrico a barcos (Onshore Power Supply, OPS) ya tiene fecha de presentación y estreno en la ciudad. Será el miércoles de la próxima semana, día 18 de marzo, cuando la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz presente este histórico avance para la actividad portuaria de la ciudad, confirmando así que el Muelle de Cádiz será el primero de España en contar con este sistema dirigido a los cruceros.

Como ya ha explicado este periódico en numerosas ocasiones, este sistema OPS permitirá que los cruceros apaguen sus motores auxiliares mientras permanecen atracados, conectándose directamente a la red eléctrica en tierra. Un avance que supone una gran transformación ambiental, urbana y económica que abre una nueva etapa en la relación entre la ciudad, el puerto y el turismo marítimo. De entrada, tiene un impacto inmediato que será bastante apreciable, ya que se emitirá menos dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas en suspensión, al apagarse los motores de los cruceros. Además, habrá menos ruido en las zonas próximas al casco histórico; y una mejora directa de la calidad del aire de la ciudad.

Sí conviene señalar que en esta primera fase que se inaugurará el día 18 el sistema permitirá abastecer a un único crucero. Pero la firme intención de la APBC es la extensión progresiva del OPS al resto de muelles, incluido La Cabezuela–Puerto Real, e incluso a las dársenas ocupadas por Navantia. De este modo, aspira Cádiz y la Bahía a ser referente del sur de Europa en materia de sostenibilidad portuaria.

Para ello, hay que recordar también que está demandando Cádiz un aumento de la potencia eléctrica que llega al término municipal, ya que las exigencias de este futuro del puerto y de la nueva terminal de contenedores se une a los nuevos equipamientos que se quieren desarrollar en la Avenida de Astilleros (el mercado de la antigua estación, el nuevo hotel de Barceló, o las viviendas que ahora proyecta el Ayuntamiento), así como el futuro hospital cuyo convenio está a punto de firmarse para que la Junta pueda comenzar al fin el proyecto, la Ciudad de la Justicia que ya está en marcha y otra serie de proyectos que traerán consigo un notable aumento de la potencia eléctrica, que la ciudad ha requerido ya en diversas ocasiones al Gobierno central y a Red Eléctrica Española.