Los puentes romanos de Gades, entre las grandes obras de ingeniería en la ciudad

Algunas de las muestras del poder de Gades en el seno del imperio romano fueron las grandes obras de ingeniería que marcaron su urbanismo. Se trata del acueducto romano, que a lo largo de más de 80 kilómetros traía agua desde el Tempul en Jerez hasta el centro de la ciudad, la famosa Vía Augusta y los puentes necesarios para conectar aquel entramado de islas que entonces dibujaban nuestra geografía, desde San Fernando a Cádiz.

De todo ello hablará el historiador y arqueólogo Juan Miguel Pajuelo en el ciclo Barferencias que esta tarde, 25 de septiembre, se celebra en el Café Teatro Pay Pay, a las 20.00 horas. Se centra en el capítulo especial a los puentes que dedica en el libro de Juan Antonio Fierro Cubiella ‘El istmo de Cádiz. Consideraciones sobre las vías de comunicación de Gades en época histórica’, en el que hace referencia al puente Zuazo, al desconocido puente de la Alcantarilla, ubicado en la zona de Camposoto, y el de Gades que uniría las dos islas principales del antiguo Gades Romano, construido entre Puerto Chico y la factoría de salazones del antiguo Teatro Andalucía. Además, "habrá sorpresas en la conferencia", adelanta.

Fue el temporal Enma, el que hace seis años sacó a la luz una parte del arrecife de Cortadura, a lo que seguiría una serie de descubrimientos centrados fundamentalmente en la zona militar, donde entonces trabajaba la UCA en una serie de prospecciones. "Conocemos la zona de acceso público, pero no la militar, donde se han conservado muy bien muchos de los restos que ni sabíamos que estaban".

Entre ellos, las diferentes baterías de protección de la Alcantarilla, y donde presumiblemente se encuentra "el tercer puente romano, que se aprecia el plano de Fray Gerónimo de la Concepción casi cubierto al completo". A raíz de ahí reconoce el experto que ha ido tirando del hilo hasta plantear esta hipótesis que permite encajar todas las piezas del conglomerado de infraestructuras que darían sentido al potente Gades, sus carreteras, acueducto y puentes, "que probablemente serían similares, de unos 200 metros de largo", y que no deja de repetirse en la planimetría histórica. "Ocurre lo mismo con el cruce de caminos entre el puente de la Alcantarilla, con un ramal que iba a la Península por el puente Zuazo y otro que se dirigía hacia el Templo de Hércules", el famoso espacio sagrado.

Ya en 1755 el maremoto modificó la zona, dejando a su paso el istmo más parecido a como lo conocemos hoy, no tanto como la línea recta con la curva por Torregorda hacia San Fernando, sino más recto y paralelo a la playa.

Igualmente, indica Juan Miguel Pajuelo que "San Fernando se une a las islas de Cádiz y el istmo a través de este puente de la Alcantarilla que provoca el cierre del hueco o el espacio entre caños de San pedro y el Río Arillo. La formación del río se debe al cerramiento del puente porque llega un momento que no hay un mantenimiento de las estructuras de la zona".

Del mismo modo ocurrió con el cegamiento del Canal Bahía Caleta a través de este puente romano que uniría las dos islas y que permitiría abastecer de agua la abundante industria de salazones y de garum que existía en Erytheia -que era la isla menor donde hoy se encuentra el Parque Genovés y la Alameda-, desde Kotinoussa, que recorrería el actual Campo del Sur y Puerta Tierra.

Son obras de ingeniería que datarían de la segunda mitad del siglo I a c. hasta los años 70 del I d.C., "que es cuando Cádiz era enormemente rica". De hecho, añade el arqueólogo, "la infraestructura de los puentes se crea para abastecer de agua a la ciudad desde el Tempul y para la conexión con el continente, porque conecta con el sistema de carreteras de la Península Ibérica que llega a Italia. Es el momento más potente de Gades y gracias a esto se crea esta enorme infraestructura de carreteras". Si bien, reconoce que hay que ser cautos pues "aún no se ha realizado la prospección para localizar el puente de la Alcantarilla, aunque se refleja en estos documentos históricos", ni tampoco hay evidencia arqueológica del puente de Gades, más allá de la pintura conocida como Citta Dipinta que fue descubierta por Eugenio la Roca bajo la Domus Áurea de Nerón. Esta pintura se ha interpretado como la oficina de la Annona, cuyos frescos en las paredes representan, según dijo Ángel Ventura en 2008, "la ciudad romana con sus canales y puentes", asevera Pajuelo.