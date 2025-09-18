El PSOE reta a la Junta de Andalucía respecto a la construcción del hospital

PP y PSOE siguen a la gresca a cuenta del hospital. No del proyecto, que aún no se conoce; ni de la obra, que por supuesto ni ha comenzado ni se sabe cuándo podrá empezar. Los dos principales partidos a nivel andaluz y también gaditano mantienen una pugna dialéctica respecto al suelo en el que debe construirse el futuro hospital y a la gratuidad o no del convenio que deberán firmar Zona Franca y Junta de Andalucía.

En ese cruce de críticas, ataques y valoraciones, ha entrado este jueves en escena la portavoz adjunta del grupo socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, que ha asegurado en una visita a Cádiz que en el gobierno de Juanma Moreno "nunca, nunca ha estado hacer el nuevo hospital". "No cabe en la cabeza de nadie que durante los siete años que llevan gobernando no hayan movido un solo dedo para adquirir esos terrenos para construir el hospital, cuando por parte de Zona Franca se le ha ofrecido la compra, la compra con facilidades de todo tipo, la permuta... no han dicho absolutamente ni mú", ha afeado la portavoz adjunta, que ha querido enfatizar que la Junta ha gastado 24 millones de euros en la gala de los Grammy Latinos "pero no ha tenido 12 millones de euros en siete años para comprar unos terrenos".

Todo ello se debe, a juicio de Férriz, a que "la intención del PP no era hacer el hospital, era buscar excusas, echarle la culpa a todo el mundo". "¡Si hasta se han parapetado detrás del Ayuntamiento de Cádiz para no dar la cara!", ha lamentado la parlamentaria andaluza, que entiende que tras el anuncio de cesión gratuita del suelo "ha llegado la hora de afrontar la realidad". "La competencia de la sanidad en Andalucía es del señor Moreno Bonilla, quien tiene que construir el hospital es el señor Moreno Bonilla. Y quien ha cedido los terrenos es María Jesús Montero y el Gobierno de España", zanjaba Férriz.

Propuesta en el Parlamento

Ha anunciado Ángeles Férriz que este asunto del hospital va a ser objeto de una iniciativa parlamentaria "donde pediremos una sola cosa: firmen ustedes el convenio y pongan ustedes una partida en los presupuestos, pasen de los cuentos a las cuentas".

Esta iniciativa guarda relación directa con la propuesta que el PSOE municipal elevará al Pleno de la próxima semana para exigir a la Junta que firme el convenio cuanto antes y para instar también a que el presupuesto andaluz de 2026 incluya una primera partida para hacer realidad este proyecto que arrastra la ciudad desde el año 2004.

"Ya no quedan más excusas. Hace ocho años los miembros del PP de la provincia de Cádiz hacían el ridículo yéndose al solar donde va a ir el nuevo hospital con una pancarta que decía 'Juanma lo haría'", ha recordado el secretario de organización del PSOE provincial de Cádiz, Juan Cornejo, que ha incidido en que la construcción del hospital "es 100% competencia de la Junta". "Y el Gobierno de España ha hecho un gesto importante cediendo un solar gratuitamente para que la Junta de una vez por todas se deje de excusas, Juan Manuel Moreno se deje de fotos, de pancartas, de hacer el ridículo, de tomar el pelo a los gaditanos y gaditanas y hagan de una vez por todas el proyecto", ha rematado.

A vueltas con la gratuidad de la cesión

Como no podía ser de otro modo, los responsables socialistas que han comparecido este jueves se han referido a la polémica sobre la gratuidad o no gratuidad de la cesión. "Es gratuita porque como ya se ha dicho el Ayuntamiento de Cádiz no va a pagar un euro por ese solar y la Junta Andalucía no va a pagar un solo euro por ese solar", ha asegurado el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Óscar Torres, que asegura que sigue sin entender "el enfado y la crispación que el alcalde de Cádiz, Bruno García de León, ha tenido a lo largo de los últimos días". "Nos hace pensar, y esperemos estar en un error, que aparte de tener el suelo gratis, que ya lo tiene la Junta de Andalucía, a lo mejor lo que querían también era lucrarse con el espacio más allá de recibirlo gratuitamente", ha planteado Torres.

"Tengo claro que van a seguir buscando excusas de todo tipo. Les ha caído un terreno gratis, por el que no tiene que poner un duro nadie, y están enfadados. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo alguien puede comprender que después de haber mareado la perdiz durante siete años para no hacer el hospital buscando excusas, ahora que tienen los terrenos en vez de estar contentos, alegres están enfadados y buscando las vueltas", ha lanzado Férriz, que se muestra convencida de que en la Junta "no tienen ninguna intención de hacer ningún hospital".

De ahí el reto que lanza el PSOE a los populares al frente del gobierno andaluz: "van a tener que decir si están dispuestos a abordar el hospital, pero no de boquillas ni de Juanmaloharía, sino con partidas concretas y nominales en el presupuesto de la Junta de Andalucía". "Después de llevar siete años engañándonos no pueden mentirnos ni un solo minuto más", ha concluido la portavoz adjunta de los socialistas en el Parlamento andaluz.