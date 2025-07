El PSOE pide a la Junta un Plan de Rehabilitación de Viviendas para Cádiz

El grupo municipal socialista defenderá en el Pleno de este mes una propuesta para instar a la Junta de Andalucía a elaborar y poner en marcha un Plan de Rehabilitación de Viviendas específico para la ciudad de Cádiz. El objetivo es hacer frente al envejecimiento del parque residencial, mejorar la accesibilidad y combatir la grave crisis demográfica que amenaza a la capital.

El portavoz socialista, Óscar Torres, ha recordado que el acceso a una vivienda digna es uno de los principales problemas de la ciudad y ha alertado sobre el mal estado de conservación de multitud de edificios, no solo en el casco histórico, sino también en extramuros, donde muchos superan los 50 años de antigüedad y presentan graves carencias en materia de accesibilidad.

“El Ayuntamiento no puede permitir que la ciudad siga deteriorándose, a la vez que la sangría poblacional no cesa”, ha declarado Torres. Además, el portavoz ha criticado duramente la postura del Partido Popular, que en febrero de este mismo año rechazó una iniciativa socialista similar, “amparándose en su mayoría absoluta para sustituirla por una enmienda que, en la práctica, suponía no hacer nada nuevo y renunciar a una estrategia ambiciosa para Cádiz”.

Desde el PSOE ha recordado que la única vez que la Junta de Andalucía ha sido ambiciosa en materia de rehabilitación en Cádiz "fue bajo el gobierno socialista siendo precursores en la rehabilitación de fincas y en la erradicación de la infravivienda en nuestra ciudad”. Con esta nueva propuesta, se busca recuperar esa ambición y exigir a la administración autonómica un compromiso real y específico con las necesidades de Cádiz.

“Cádiz no puede esperar más. Necesita un plan de choque con financiación clara que permita dignificar las viviendas de nuestros vecinos y vecinas, especialmente de las personas mayores con problemas de movilidad”, ha subrayado Torres. “Instamos a la Junta a abandonar el conformismo y a trabajar junto al Ayuntamiento en un plan serio y riguroso. Es una cuestión de dignidad para nuestros residentes y una herramienta clave para fijar la población y asegurar el futuro de la ciudad“, ha concluido.