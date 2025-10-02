El PSOE de Cádiz anima a participar en las manifestaciones en apoyo al pueblo palestino

El Secretario General del PSOE de Cádiz, José Ramón Ortega, ha realizado un enérgico llamamiento a la ciudadanía gaditana a sumarse masivamente a las concentraciones y manifestaciones convocadas en la ciudad -tanto la de este jueves 2 de octubre en San Juan de Dios, como la del próximo 5 de octubre en la plaza Asdrúbal- contra el genocidio que se está perpetrando en la Franja de Gaza.

Ortega ha condenado sin paliativos la estrategia de "destrucción sistemática" que, a día de hoy, ha provocado la muerte de más de 66.000 palestinos, incluyendo la aniquilación de miles de niños, mujeres y hombres.

"Esto no es un posicionamiento político, es una cuestión de humanidad", ha sentenciado Ortega. "Nada justifica la actuación de Israel en Gaza. La sociedad española sabe bien que el terrorismo no se combate masacrando a un pueblo entero, y que la violencia solo genera más violencia. Nadie permanecer impasible ante esta barbarie."

El líder socialista gaditano ha puesto en valor la respuesta del Gobierno de España, asegurando que el Presidente Pedro Sánchez seguirá liderando la respuesta internacional para exigir a Israel el cumplimiento de la legalidad internacional y el cese inmediato del genocidio.

En este sentido, Ortega ha lamentado profundamente la postura del Partido Popular: "Mientras el Gobierno de España defiende los Derechos Humanos en todos los foros, resulta terrible que el PP, tanto en Madrid como en Cádiz capital, se niegue a utilizar la palabra 'genocidio' para describir la terrible realidad en Gaza. La sociedad española está reaccionando cada día con mayor contundencia y es incomprensible que la derecha se esconda detrás de eufemismos para no condenar lo evidente."

"Más aún," ha añadido el Secretario General, "es intolerable que, desde donde gobiernan, impidan acciones de solidaridad con el pueblo palestino. No podemos olvidar cómo la Junta de Andalucía ha obligado recientemente al IES Columela a la retirada de la bandera Palestina. Esto es un intento de silenciar la conciencia social que desde el PSOE denunciamos con rotundidad: la solidaridad no se censura."

El PSOE de Cádiz anima especialmente a la participación en las movilizaciones convocadas para exigir un alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria. Incluyendo la Concentración de repulsa por el reciente ataque israelí a la flotilla que transportaba ayuda humanitaria a Gaza. El llamamiento principal es a la Gran Manifestación por la Paz y Contra el Genocidio que se celebrará el próximo domingo, a las 12:00 horas, partiendo desde la Plaza de Asdrúbal, uniendo todas las voces de la provincia para exigir el fin de esta catástrofe.

"Pedimos a todos los gaditanos y gaditanas que se unan a estas convocatorias. Vuestra presencia es el mejor testimonio de que la solidaridad y la justicia social están por encima de cualquier interés", ha concluido Ortega.