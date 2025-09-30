Cádiz con Palestina llama a toda la provincia a la manifestación contra el genocidio este 5 de octubre

Después del éxito de participación en la cadena humana que frente a la subdelegación de Gobierno de Cádiz tomó forma durante la pasada semana rebasando las expectativas de sus organizadores, la plataforma ciudadana Cádiz con Palestina convoca a toda la ciudadanía de la provincia gaditana a un manifestación masiva el próximo domingo 5 de octubre.

Con esta acción, que partirá de la plaza Asdrúbal a las 12.00 horas y que culminará en la plaza de San Juan de Dios, Cádiz se suma a la convocatoria estatal promovida por la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) de la que la plataforma Cádiz con Palestina forma parte.

"Esta nueva jornada de movilización se celebra en un contexto de horror que el mundo entero conoce y que Israel perpetúa a plena luz del día con la impunidad que le otorgan gobiernos y empresas cómplices", han resaltado desde la organización que recuerda que, según cifras oficiales, más de 63.000 personas han sido identificadas como asesinadas, mientras la relatora de la ONU Francesca Albanese advierte de que el número real podría superar las 680.000 víctimas, entre ellas 380.000 bebés menores de cinco años, en medio de una hambruna dirigida como arma de exterminio en la Franja de Gaza.

Israel ha destruido más del 92 % de las viviendas en Gaza, “que no solo sigue siendo la mayor cárcel a cielo abierto del planeta, sino que se ha convertido en un auténtico campo de exterminio, convirtiéndose en una grave amenaza para la paz mundial”, han recalcado desde Cádiz con Palestina en estas fechas en las que se cumplen dos años de los ataques.

"Pero estos crímenes no comenzaron hace dos años: son 77 años de expulsión, ocupación y asesinatos del pueblo palestino, mientras gobiernos de potencias como EE.UU., Londres y Bruselas sostienen la impunidad del régimen colonial y de apartheid", apostillan destacando que, pese a la devastación, "el pueblo palestino sigue demostrando que existir es resistir, y las movilizaciones globales son cada vez más multitudinarias".

"La presión popular ha logrado que el Gobierno de España comience a dar pasos, pero las medidas son insuficientes y excluyen puntos clave. Desde Cádiz con Palestina insistimos en que es imprescindible que se ponga fin a las relaciones del Gobierno español con Israel, se imponga un embargo militar integral, retroactivo y transparente, y que se rompan de inmediato las relaciones académicas, diplomáticas, institucionales, económicas, deportivas y culturales con Israel, además de aplicar sanciones internacionales y apoyar a las demandas judiciales en la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional", explican sus motivaciones entre las que también se encuentra el apoyo a la Global Sumud Flotilla, amenazada por nuevos asaltos.

Con todos estos argumentos, Cádiz con Palestina hace un llamamiento a colectivos, asociaciones y a la ciudadanía de toda la provincia a llenar las calles de Cádiz el próximo domingo 5 de octubre para "exigir el fin de la impunidad y reforzar la presión internacional hasta que Palestina sea libre", han concluido.