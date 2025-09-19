Una cadena humana por Palestina en Cádiz

Ante lo que la Organización de las Naciones Unidas ha calificado ya oficialmente como un "genocidio" contra el pueblo palestino por parte del Estado de Israel en la Franja de Gaza, diferentes organizaciones hacen un llamamiento a la sociedad civil de Cádiz para unirse a una cadena humana como forma de solidaridad con las personas masacradas y para exigir los cruentos ataques sobre Gaza.

De esta forma, la plataforma Cádiz con Palestina, la coordinadora Andalucía con Palestina y la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina convocan esta acción reivindicativa que tendrá lugar el lunes 22 de septiembre a partir de las 19.00 horas frente a la subdelegación de Gobierno, según informan desde la delegación gaditana de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

Además, con esta convocatoria también se pide al Gobierno de España que ponga fin al comercio de armas con Israel, la ruptura de relaciones con este país y el apoyo a la Sumud Global Flotilla que navega rumbo a Gaza con el objetivo de abrir un corredor humanitario y poner fin al genocidio en curso del pueblo palestino.