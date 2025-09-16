Docentes se unen en la primera asamblea de 'Marea Palestina Cádiz' en condena por el genocidio en Gaza

El colectivo de docentes de la provincia de Cádiz celebró ayer su primera asamblea constituyente bajo el nombre de 'Marea Palestina Cádiz' en el IES Columela. El encuentro, que reunió a educadores de diferentes centros, tuvo como objetivo principal establecer un plan de acción para fomentar la educación para la paz y el cese del genocidio palestino, especialmente de la población gazatí, la cual sufre una cruel masacre, a través de la violencia, los continuos bombardeos, y la hambruna.

La iniciativa surge de la necesidad de los profesionales de la enseñanza de trabajar de forma conjunta en un momento crucial, centrándose en el papel fundamental de la educación para generar conciencia. Durante la asamblea, se definieron dos líneas de trabajo principales, entre las que se encuentran acciones en los centros educativos y visibilidad externa. En el primer apartado se acordaron propuestas pedagógicas para integrar en las aulas, con el fin de sensibilizar al alumnado sobre la importancia de la paz, la resolución de conflictos y los derechos humanos a través de creaciones artísticas, lectura de poemas palestinos o documentales audiovisuales, entre otras. Mientras que en el segundo apartado, el de la visibilidad, el colectivo también planificará actividades para concienciar a la sociedad gaditana sobre la importancia de nuestras acciones cotidianas para detener el genocidio en Gaza, como por ejemplo, el boicot económico a las empresas vinculadas con los fondos israelíes; apoyo y visibilidad a la Global Sumud Flotilla, la cual busca romper el bloqueo de la ayuda humanitaria; e incluso, se plantea la posibilidad de realizar un encierro en la capital gaditana, por Palestina.

"Esta es la primera vez que un colectivo de docentes de la provincia se reúne con esta meta específica", señalan desde el colectivo de docentes. "Creemos firmemente que la educación es la base para un futuro más justo y pacífico. A través de este movimiento, queremos demostrar que desde nuestras aulas se puede marcar una diferencia significativa".

La asamblea marca el inicio de un movimiento que busca empoderar a la comunidad educativa para que asuma un rol activo en la promoción de la paz y la no violencia. Se invita a otros docentes de la provincia a sumarse a esta causa, con el fin de ampliar el impacto de sus iniciativas.