Concentración urgente en Cádiz por "el asalto" a la Flotilla rumbo a Gaza

Organizaciones como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) o la plataforma ciudadana Cádiz con Palestina se han hecho eco de la noticia del "asalto" por parte del Gobierno de Israel a la Global Sumud Flotilla que navegaba rumbo a Gaza para entregar ayuda humanitaria. Así, piden a la ciudadanía que este mismo jueves 2 de octubre se concentre a las 19.00 horas en la plaza de San Juan de Dios en repulsa de este acto.

Entre la noche del miércoles y la mañana de este jueves, el Ejército israelí ha interceptado a las embarcaciones que formaban parte de esta flotilla internacional lo que ha provocado la reacción de organizaciones como la ONG Amnistía Internacional, de miles de estudiantes que se han manifestado por todo el país (también en Cádiz), de medio centenar de eurodiputados y de ministros de nuestro país como Yolanda Díaz o Ernest Urtasun.

Desde la APDHA recuerdan que esta concentración de carácter "urgente" -y que se viene a sumar por las convocadas en diferentes puntos de nuestro país- no anula la cita del próximo 5 de octubre en la que toda la provincia está llamada a participar en la manifestación a favor de Palestina que partirá de la plaza Asdrúbal a las 12.00 horas y que culminará en la plaza de San Juan de Dios.