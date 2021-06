PSOE y Ciudadanos aseguran que el dispositivo policial para las playas de Cádiz es "un despropósito"

PSOE y Ciudadanos han criticado el dispositivo que va a haber de la Policía Local para las playas de Cádiz durante este verano por el conflicto que mantiene el equipo de Gobierno con este cuerpo. Así, sólo habrá una pareja en el módulo central de La Victoria en la oficina y solo los fines de semana, mientras que otra lo hará en un coche patrulla desde Santa María hasta el Hotel Playa y de ahí a Cortadura andando.

La portavoz del PSOE, Mara Rodríguez, ha mostrado su preocupación ante la situación en la que se encuentra la playa de Cádiz tras la denunciada realiza por los propios sindicatos de la policía local UPLB y SPL, quienes advierten que no hay agentes patrullando a pie de playa y que todo el dispositivo se reduce a una pareja durante los fines de semana en la oficina del módulo central.

“No se puede permitir esta situación en una playa urbana de grandes dimensiones como es el caso de la playa de Cádiz”, ha afirmado Mara Rodríguez, “con la llegada del buen tiempo son miles los usuarios que disfrutan de la playa y la ciudad debe estar a la altura y contar con un servicio de policía local para garantizar la seguridad y el cumplimento de la normativa”.

La portavoz del PSOE ha exigido al alcalde de la ciudad, José María González, y al concejal responsable de la policía local, Demetrio Quirós, “que haya diálogo con el colectivo” y una “verdadera voluntad” de llegar a acuerdos que solucionen el conflicto que actualmente existe con la policía local, que tiene como consecuencias que otros servicios, además del de playas, también se encuentren mermados, como es el caso de la policía de barrio, de mercado o el correspondiente al programa Viogen.

Cabe recordar que esta situación ya fue tratada recientemente por el partido socialista con el superintendente de la policía local, Juan Manuel Padilla, así como representantes sindicales del colectivo, “que tiene propuestas para solucionar el conflicto pero que no pueden ponerse en marcha porque el diálogo con el equipo de gobierno es inexistente”, ha advertido la portavoz. De hecho, respecto a las reivindicaciones de los agentes de la policía local, que para Rodríguez son “totalmente lógicas y justas”, en el pasado pleno del mes de mayo, el PSOE insistió en la necesidad de redactar un nuevo acuerdo marco regulador en el plazo de un año como máximo, así como continuar trabajando en la elaboración de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para el total de la plantilla municipal, a pesar de que se aprobara la RPT parcial. A estas dos problemáticas se les debe sumar también la falta de efectivos debido a que no se han cubierto las plazas de aquellos agentes que se han jubilado porque desde la administración local no se han ofertado estas plazas de empleo público. “En definitiva, nos encontramos de nuevo ante un problema recurrente: la falta de diálogo, que en esta ocasión tiene como consecuencia un servicio insuficiente para garantizar la seguridad a los bañistas y usuarios de las playas de la ciudad”, ha concluido Mara Rodríguez.

Por otra parte, el grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha exigido al equipo de gobierno que busque una solución urgente al conflicto que mantiene con la plantilla de la Policía Local y que, entre otras consecuencias, provocará por segundo verano consecutivo la ausencia de agentes municipales patrullando por las playas de la ciudad. La portavoz de la formación naranja, Lucrecia Valverde, ha denunciado que “la inseguridad en barrios y playas se debe solo y exclusivamente al alcalde, José María González, y al concejal de Personal, Demetrio Quirós, que continúan enquistando el conflicto y empeorando su relación con la representación de los trabajadores, sin que parezca importarles que los gaditanos vayan a sufrir las consecuencias de su desidia, especialmente en un lugar tan sensible como son las playas en su temporada alta, en las que se congregarán a diario miles de personas durante los próximos meses”.

Valverde ha asegurado que “es un despropósito que el dispositivo de playas se vaya a reducir a una sola pareja, que estará solo los fines de semana en la oficina del módulo central de la playa Victoria sin patrullar por la arena”. Ante esto, la edil ha aseverado que “esto es una muestra de la absoluta indiferencia del equipo de gobierno ante el deterioro de los servicios públicos, en perjuicio de los gaditanos y de la imagen que la ciudad proyecta ante sus visitantes". “Este verano debería suponer el inicio de la reactivación económica una vez que comience a mitigarse la pandemia del COVID, pero en Cádiz el equipo de gobierno continúa con la propaganda y con los golpes de efecto y desatiende las más elementales necesidades cotidianas de la ciudad: limpieza, transporte y seguridad. Buena prueba de ello es que el mayor esfuerzo realizado para la vigilancia de las playas ha sido el gasto de más de 16.000 euros en un dron que no ha llegado a utilizarse, mientras azuza el fuego de una conflictividad laboral creciente con la Policía Local que a nadie beneficia".

La concejal de Cs ha resaltado que “tanto el alcalde como el delegado de Personal han tenido un año para negociar una solución y asumir las reclamaciones de la plantilla de la Policía Local, pero una vez más ambos demuestran su nula voluntad negociadora de la que finalmente los ciudadanos son los perjudicados, al no realizarse las actividades de los grupos voluntarios de la Policía Local, como son los de Playas, Viogen, Omega, Charly, Mercados o Barrios”. De hecho, Valverde ha recordado que “en el pasado Pleno municipal se aprobó una RPT parcial propiciada por un cambio de sentido del voto del Grupo Municipal Socialista por ventajismo político y con nuestro voto en contra porque entendemos que la única solución para el conflicto laboral existente en la corporación pasa por la realización de la RPT completa del Ayuntamiento, además de la actualización del acuerdo regulador”. Valverde ha resaltado que este equipo de gobierno “al vivir instalados en la propaganda, al final, los problemas reales de Cádiz quedan postergados y, finalmente aparcados. Así, vuelven a demostrar que no gobiernan la ciudad para todos, sino solo para los suyos, con un sectarismo y una falta de miras que ya resultan palpables y letales para la recuperación de la ciudad".

La portavoz municipal de la formación naranja ha recordado que, “para más inri, este verano no contaremos con los controladores de las playas contratados por la Junta de Andalucía para prevenir del COVID, por lo que no va a existir vigilancia alguna. Esto convierte en una irresponsabilidad la actuación de los señores González y Quirós en un momento crítico tanto en cuanto al definitivo control de una pandemia que no termina de irse como en el de la recuperación económica de la ciudad, que exige una imagen turística que proyecte limpieza y seguridad, precisamente los dos aspectos más descuidados por el equipo de gobierno". Por todo ello, Valverde ha finalizado diciendo que “los gaditanos y las gaditanas seremos los que pagaremos este verano la nefasta gestión de un equipo de gobierno que cada vez está más alejado de la realidad de Cádiz, llenando su actuación de eslóganes vacíos en vez de gestionar el día a día de la ciudad para que funcione”.