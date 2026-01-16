El próximo plan de asfaltado de Cádiz comenzará cuando cesen las lluvias

El Ayuntamiento de Cádiz ha adjudicado el contrato de obra del próximo plan de asfaltado de la capital, que se ejecutará durante un mes y comenzará una vez que pase el periodo de lluvias. Este ha sido uno de los acuerdos de la junta de gobierno local celebrado hoy en el consistorio gaditano. La financiación de este plan, como ocurrió durante el primero realizado por este equipo de gobierno, será financiado a través del programa Cádiz en Marcha de la Diputación Provincial.

Según han informado Bruno García, alcalde de Cádiz, y José Manuel Cossi, concejal responsable de Urbanismo, los trabajos se han adjudicado a la empresa Manuel Alba, S.A., y tendrán un plazo de ejecución de un mes. Las zonas en las que se va a actuar son: la Cuesta de las Calesas y plaza de Sevilla, la avenida Lacave, la calle Antonio Muñoz Quero, el acceso al aparcamiento de San José y la calle Sorolla, ya en el barrio de la Laguna.

El importe de la adjudicación asciende a una cifra algo superior a los 419.000 euros, prácticamente la mitad del presupuesto con el que contó el primer plan de asfaltado: 890.000 euros y una treintena de calles en las que actuar. Este plan también fue financiado por la Diputación gaditana.

Aunque los plazos de cualquier adjudicación indican que en un mes podrían comenzar las obras, una vez aprobado el plan de seguridad y salud de los trabajos, en este caso el arranque se producirá algo más tarde, pues la intención municipal es esperar a que pase el periodo de lluvias para que el agua no entorpezca el trabajo. Así las cosas, este plan podría comenzar a ejecutarse a partir del mes de marzo.

Preguntado acerca de cuándo se tiene previsto actuar sobre los daños producidos en calzadas de Cádiz tras las manifestaciones de la huelga del metal, en las avenidas Ana de Viya, Astilleros Cayetano del Toro, el alcalde ha señalado que se reparará en próximas fechas: "En cuanto podamos".