La propuesta de Feijóo no obtiene mayoría en Cádiz

La propuesta de Alberto Núñez Feijóo de que automáticamente acceda a la Alcadía la lista más votada no ha recibido votos en Cádiz. Una de las medidas más controvertidas del documento presentado el lunes en el Oratorio de San Felipe Neri no ha encontrado en la ciudad un eco positivo, a juzgar por las opiniones de los principales candidatos a la Alcaldía que han valorado esa opción de modificar las reglas del juego electoral para poner el gobierno de los municipios en manos del partido que gane en las urnas.

El partido más crítico con Feijóo y su propuesta respecto a las elecciones municipales es Adelante Cádiz, cuyo candidato a alcalde, David de la Cruz, afea que este planteamiento del PP responde a su intención de “buscar cualquier tipo de estrategia para estar en el poder y perpetuarse en él”. “Sus cuentas les salen ahora como partido más votado pero sin lograr confluencias porque Ciudadanos y Vox están perdiendo apoyos. Pero si fuera al revés, si el partido más votado fuera PSOE, Adelante u otra alternativa, lo constitucionalista para ellos serían entonces los pactos de gobierno, como ocurrió cuando Juanma Moreno llegó al gobierno de la Junta de Andalucía”, critica De la Cruz, que insiste en que el PP “manosea la Constitución para llegar a la misma conclusión: su poder, su forma de perpetuarse en las instituciones”.

Frente al escenario que plantea el PP, el alcaldable de Adelante Cádiz defiende “esta nueva realidad en la que el bipartidismo no tiene la fuerza de antes, en la que las mayorías absolutas no existen, en la que el típico gobierno de rodillo ha dejado de existir; y es el diálogo, el consenso, los pactos de gobierno y los acuerdos lo que demanda la sociedad”. “Esto es lo natural, pero el PP se opone a esa realidad y sigue con su totalitarismo, su rodillo y su interés personal”, añade, considerando que pese a los cambios de rostro y de presidentes, “es el PP de siempre”. “Lo de Feijóo demuestra que no hay un PP más moderado o menos moderado. Es el mismo PP de Ayuso en Madrid, de Juanma Moreno en Andalucía o del gobierno de Teófila Martínez que se endeudó aquí en Cádiz y que nunca llegaba a acuerdos con nadie. Esa vieja política ya se fue, y esperemos que para siempre”, concluye David de la Cruz.

Tampoco está de acuerdo con el planteamiento de Núñez Feijóo el PSOE de Óscar Torres, que afea a su oponente la pretensión de “estar cambiando la Ley conforme al arbitrio o los caprichos del PP” en plena antesala de la campaña electoral para las municipales. Y más allá de esto, ha mostrado el portavoz y candidato socialista a la Alcaldía su sorpresa por la repercusión que la propuesta de Feijóo ha tenido dentro del propio PP, considerando que lo primero que tiene que hacer el líder popular “es poner de acuerdo a los miembros de su propio partido, que han salido en tromba criticando su propuesta”. Se refiere Torres a declaraciones como las que hizo la presidenta de la comunidad de Madrid vaticinando un corto recorrido a la propuesta de Feijóo (aunque Díaz Ayuso habló de todas las administraciones, mientras que el planteamiento del PP se limita exclusivamente a los ayuntamientos).

El candidato de Ciudadanos, Juan de Dios Sánchez, tampoco apoya la medida que Feijóo aseguró que implementará en los primeros 100 días de su gobierno, si llega a presidente. Y no lo hace porque Sánchez defiende el “principio de representatividad de los ciudadanos” que impera actualmente en el sistema electoral. “La ciudadanía tiene que estar representada de la mejor manera posible. Y si el sentir actual es que los gobiernos funcionen a través de ideologías y propuestas de acuerdo, es lo más correcto, es como mejor queda representada la sociedad”, defiende el alcaldable de la formación naranja, que cree que con la propuesta de Feijóo “quedaría todo en manos de un partido”; algo que de algún modo coincide con la opinión de los populares, que afirman en el Plan de Calidad Institucional presentado por Feijóo en Cádiz que ese cambio legislativo para que en los ayuntamientos gobierno la lista más votada implica “que el gobierno local no tenga que someter al pleno asuntos de naturaleza gestora”.

“Lo correcto es llegar a acuerdos para buscar mayorías”, concluye Juan de Dios Sánchez, que coincide en su posición con el resto de candidatos consultados (o que han atendido la llamada de este medio), dejando al PP en clara soledad.