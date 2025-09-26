La primera reunión para avanzar en el convenio del nuevo hospital de Cádiz ya tiene fecha definitiva

Tras unos días de movimiento epistolar y baile de fechas, el primer encuentro entre las administraciones implicadas en la construcción del futuro hospital regional de Cádiz ya tiene día, hora y lugar fijado. Así, según ha confirmado el alcalde de la ciudad, y como ya auguró este periódico, el esperado encuentro tendrá lugar el próximo jueves 2 de octubre a las 17.00 horas en la sede del Consorcio de Zona Franca.

Hay que recordar que apenas hace dos días, el 24 de septiembre, desde la administración del Estado se anunció que el día 1 de octubre tendría lugar la primera cita que reuniría a Consorcio, Junta de Andalucía y Ayuntamiento en la sede de Zona Franca tras el anuncio de cesión del suelo para el centro hospitalario que realizó el día 12 la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Esta noticia se difundió después de que el presidente del Gobierno Andaluz, Juanma Moreno, remitiera una carta a la también vicepresidenta primera del Gobierno de España en la que solicita la convocatoria de una reunión urgente de carácter técnico entre estas tres administraciones para "concretar y aclarar las actuaciones previstas para alcanzar la firma del convenio lo antes posible" para el nuevo hospital de la capital gaditana.

Sin embargo, al día siguiente, este mismo jueves 25 de septiembre, el delegado de Zona Franca, Fran González, recibió una carta desde la Junta de Andalucía solicitando que dicho encuentro se celebrara el 3 de octubre, en el Ayuntamiento de Cádiz y "con la participación de la Consejera de Salud y Consumo, el alcalde de Cádiz y los miembros de los equipos que se estimen oportunos".

Finalmente, y como este viernes ha confirmado el alcalde, los representantes de Zona Franca, consejera de Sanidad y Bruno García se verán el próximo 2 de octubre en la sede del Consorcio "para avanzar en el convenio con la mayor voluntad de que el hospital sea pronto una realidad." "Siempre he dicho hospital, sí; pero ahora puede añadir, hospital, rotundamente, sí", se ha congratulado.