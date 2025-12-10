El Presupuesto 2026 para AIG: "No va a mejorar absolutamente nada la vida de los vecinos y vecinas de Cádiz”

"Hemos pasado de un alcalde que presumía de elaborar unos presupuestos participativos con la ciudad y con la oposición a un alcalde que para este 2026 ha presentado los presupuestos de las lentejas, ya que han sido elaborados sin contar con la ciudadanía y de espaldas a los otros grupos municipales. Ha sido este mismo miércoles cuando Bruno García nos ha esbozado el presupuesto, sin ningún tipo de documento por delante, y lo ha hecho un rato antes de convocar a los medios de comunicación". Con estas palabras, el portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, ha lamentado las formas y también el fondo de las próximas cuentas para Cádiz asegurando que son los presupuestos de "la desgana" y que "no van a mejorar absolutamente nada la vida de los vecinos y vecinas de Cádiz".

"Estas cuentas no van a repercutir en la ciudad, los gaditanos y gaditanas no las van a notar", incide el líder de AIG tras conocer que la mayor partida de Asuntos Sociales se destinará a Óbolo, la empresa pirata de Ayuda a Domicilio que precariza a sus trabajadoras. A lo que agrega que los presupuestos municipales de 2026 "no contemplan ni una sola mejora social ni ayudan a conquistar ni un solo derecho".

Asimismo, advierte de que tampoco mejorará la limpieza de la ciudad, puesto que el Gobierno de Bruno García no ha reflejado en los nuevos presupuestos ninguna modificación del contrato con la empresa adjudicataria del servicio, "a pesar de las graves y muy graves sanciones que acumula".

Y califica De la Cruz como "ridícula" la partida que ha anunciado el primer edil para mejorar el alumbrado público de la ciudad, de un total de 575.000 euros. “El contrato de luces extraordinarias de Navidad nos cuesta a los gaditanos y gaditanas 3,8 millones de euros, mientras que el de alumbrado público, con esa pobre subida de algo más de medio millón que ha anunciado el regidor, se sitúa en 2,4 millones de euros, lo que significa que el Ayuntamiento de Cádiz se sigue gastando un millón y medio de euros más en luces de Navidad para los turistas que en iluminar todo el año los barrios de la gente de Cádiz”, subraya. Y también resalta que no se contemplan mejoras en las instalaciones deportivas de la ciudad, “pese a los sucesos que están ocurriendo en ellas”.

“Son unos presupuestos de absoluta desgana”, reitera el portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, al tiempo que critica al equipo de Gobierno por pedir préstamos a bancos mientras destina remanentes al pago de deuda. “Cómo es posible que no se agote ni un solo presupuesto municipal y, sin embargo, Bruno García esté cada dos por tres pidiendo préstamos a los bancos ante su incapacidad de invertir todo el presupuesto”.

A ello añade que por cada presupuesto que elabora el alcalde del PP, “las entidades bancarias y las empresas se frotan las manos. Sin duda, las cuentas del PP de Bruno García benefician más a los bancos y a las compañías que a los propios gaditanos y gaditanas”.

Por último, De la Cruz apunta que “de las cuatro inversiones que rezan en los presupuestos para 2026, una de ellas es para el arreglo de la chatarra de la pérgola de Santa Bárbara, que sin duda es una de las prioridades de Bruno García porque fue un proyecto fallido suyo cuando formaba parte del Gobierno de Teófila Martínez como concejal”. Para el líder de AIG es un “despropósito” que “priorice este proyecto por encima de otros más importantes, necesarios y sociales para la ciudad”.