Herido un niño de un equipo de fútbol en Cádiz al caer un poste en el campo Pedro Fernández

Susto en las instalaciones deportivas de Puntales-La Paz en Cádiz. Uno de los postes que aguantan las redes parabalones en uno de sus campos, el Pedro Fernández, se ha caído esta tarde durante el entrenamiento de un equipo del futbol base gaditano golpeando a uno de los niños que ha sido trasladado al hospital Puerta del Mar. Hasta el lugar se desplazaron Policía Local, efectivos de bomberos y servicios sanitarios.

Según ha podido saber este medio el suceso ocurrió sobre las 18:30 horas, cuando en el servicio de emergencias 112 recibieron el aviso y activaron el envío de una ambulancia. Desde el Ayuntamiento de Cádiz han confirmado que un menor de unos 12-13 años ha recibido un golpe en la cabeza tras esta caída y ha sido trasladado al hospital gaditano.

El concejal de Deportes, Carlos Lucero, se ha personado en las instalaciones al conocer este incidente y "ha podido saber que el menor está consciente y en observación y está intentando ponerse en contacto con la familia", explican.

Efectivos del parque de Cádiz del Consorcio provincial de Bomberos han precintado la zona y se van a revisar el resto de palos para comprobar que no hay ningún tipo de riesgo.

Campo cerrado hasta nuevo aviso

De momento, los entrenamientos y partidos en esas instalaciones deportivas se han suspendido hasta nuevo aviso según ha comunidado la Asociación Gaditana de Clubes Modesto y han confirmado fuentes municipales. "Las instalaciones han sido cerradas por precaución y se espera que puedan recuperar la normalidad lo antes posible una vez inspeccionada la zona", apuntan desde el consistorio.

La Delegación de Cádiz de la Real Federación Andaluza de Fútbol lamenta lo sucedido a través de sus redes sociales "y desde el momento en el que ha tenido conocimiento de esta situación se encuentra trabajando junto a la Asociación Gaditana de Clubes de Fútbol Modesto y el club del futbolista afectado". "Nuestra disposición a colaborar en todo lo que se precise es total, y haremos lo posible para que este tipo de percances no vuelvan a suceder en el entorno del fútbol formativo de nuestra provincia", señalan, deseando pronta mejoría al jugador afectado y a disposición de sus familiares.

El Pedro Fernández es uno de los campos de fútbol con los que cuenta el complejo deportivo de Puntales-La Paz y que es usado habitualmente para la práctica de este deporte por parte de menores de la ciudad. Cuenta con otro espacio para el fútbol, el campo Manuel Irigoyen, y también con una pista de atletismo.