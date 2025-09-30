Una de las torres de iluminación del campo de fútbol Manuel Irigoyen salió ardiendo en la tarde noche de este lunes mientras en una de sus pistas de fútbol unos jóvenes disputaban un partido de entrenamiento. Según testigos en la zona, las llamas se originaron entorno a las 21:30 horas sin que hayan trascendido daños más allá de los originados en la propia torreta.

El Manuel Irigoyen es uno de los campos de fútbol con los que cuenta el complejo deportivo de Puntales-La Paz y que es usado habitualmente para la práctica de este deporte por parte de menores de la ciudad. Cuenta con otro espacio para el fútbol, el campo Pedro Fernández, y también con una pista de atletismo.