La iluminación de los campos de fútbol Manuel Irigoyen y Pedro Fernández de Cádiz se actualizará con tecnología LED

El Instituto Municipal del Deporte (IMD) del Ayuntamiento de Cádiz ya ha iniciado el expediente para la transformación de la iluminación de los campos de fútbol Manuel Irigoyen y Pedro Fernández, situados en el centro deportivo de Puntales-La Paz, a tecnología LED. Unos trabajos que saldrán a licitación por un importe de 273.556,30 euros y que permitirá mejorar la eficiencia energética de estas instalaciones deportivas municipales.

Asimismo, dentro de estos trabajos también se incluye la construcción de unas plataformas en las torres de iluminación del campo Manuel Irigoyen que permitirá homologarlas para que se puedan llevar a cabo tareas de mantenimiento, unos trabajos que hasta ahora no se pueden realizar al no existir estas estructuras que garanticen la seguridad.

De forma paralela, esta semana comenzará también la sustitución de 15 focos del Manuel Irigoyen y que permitirá mejorar la iluminación durante la temporada de invierno.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, Carlos Lucero, ha asegurado que “desde hace meses venimos trabajando para dar una solución a los problemas de iluminación que sufre este recinto desde hace años. En primer lugar, vamos a sustituir los focos de cara a este invierno y, además, vamos a acometer los trabajos de modernización del alumbrado de la zona, así como la homologación de las torres para poder llevar a cabo una labor constante de mantenimiento”. Lucero, ha puesto en valor “el trabajo constante de mejora de las instalaciones deportivas que estamos llevando a cabo, con importantes inversiones, y resolviendo problemas que llevaban años esperando una solución”.

Precisamente, el último de esos "problemas de iluminación" se registró en la noche de este lunes, cuando salieron ardiendo algunos de los focos de una de las torretas de iluminación del Irigoyen mientras unos menores disputaban en el campo un partido de entrenamiento. El suceso no derivó en otras consecuencias, más allá de la afección de la propia torre.