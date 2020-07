El precio del alquiler se dispara hasta el 141% en calles de Cádiz

Que los precios del alquiler de pisos en Cádiz son altos lo saben los inquilinos desde hace décadas. La vivienda es uno de los bienes más preciados en una ciudad donde apenas hay espacio para construir y donde las instituciones públicas han ralentizado, o suspendido, cualquier actuación relacionada con la vivienda social.

Cada cierto tiempo, los portales especializados nos cuentan que Cádiz está entre las ciudades más caras del país. La elevada demanda contrasta con la limitada oferta, apenas unos 300 pisos, que se ve incrementada con unas docenas de casas que bien podrían catalogarse como infravivienda.

A esta falta de oferta, que ni el Ayuntamiento con una serie de medidas para su promoción ha podido incrementar, se le une el espectacular desembarco en Cádiz de los pisos y apartamentos turísticos. Sólo los primeros han superado los 1.600 en toda la capital, lo que supone un incremento del 60% en un año.

Aunque desde el sector se reduce esta cifra un 10% teniendo en cuenta que algunos propietarios ya no lo usan como pisos turísticos aunque no hayan anulado su catalogación, lo cierto es que la cifra no ha parado de incrementarse y ni los efectos perversos de la pandemia en el turismo han rebajado la cifra.

El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, el antiguo Fomento, ha elaborado el primer estudio oficial sobre la evolución del alquiler en España, analizando los cambios en los costes en el periodo entre 2015 y 2018, analizando para ello estadísticas públicas y dejando fuera el alquiler estacional, muy relevante en Cádiz. De esta forma, el estudio se concentra fundamentalmente sobre alquileres de media y larga ocupación. En esta situación el estudio cuantifica en la ciudad 4.130 viviendas. Es un dato muy elevado teniendo en cuenta que en el conjunto de la provincia hay 17.723 pisos en alquiler.

Atendiendo a este estudio, la renta media se eleva a 601 euros al mes, con una banda que oscila entre los 480 euros y los 1.000, lo que no significa que no haya alquileres por debajo o por encima de estas cifras, aunque no son habituales.

Esta cuantía sitúa a Cádiz en el puesto número doce en el conjunto de las capitales y ciudades del país con más de 100.000 habitantes, en un listado encabezado por Madrid, con una renta media de 848 euros. Estamos por encima de Sevilla o Málaga, mientras que las dos localidades más pobladas de la provincia y con amplios términos municipales, Jerez y Algeciras, no pasan de los 450 euros de renta mensual.

La renta por metro cuadrado se eleva en Cádiz a 8,4 euros, frente a los 13,2 de Madrid o los apenas 5,4 euros de Jerez, teniendo en cuenta que la superficie media de los pisos en alquiler en la capital gaditana se queda en 74 metros cuadrados, muy por debajo del resto.

A estas cifras se llega tras una evolución al alza en el coste de la renta en buena parte de la ciudad y durante el periodo estudiado por el Ministerio, 2015-2018, que en parte coincide con el boom de los pisos y apartamentos turísticos en Cádiz.

Hay subidas más que notables, alarmantes pues en apenas cuatro año han supuesto un incremento de la renta de un 141%. Es lo que pasa en la zona entre Sagasta y el Campo del Sur, donde el coste medio ha pasado de 276 euros en 2015 a 565 euros en 2018. También es notable la subida en áreas del barrio de Santa María, con una media del 93% pasando de 500 a 743 euros.

En buena parte del casco antiguo las subidas oscilan entre el 20 y el 30% , aunque en el entorno de San Juan el Ministerio localiza un descenso del 13%, de 480 a 465 euros de media, mientras que en el Pópulo el aumento no llega al 9%, pasando de 550 a 650 euros de coste medio.

Hay calles de la ciudad donde los pisos alquilados suponen una renta para el inquilino que llega e incluso supera los 1.000 euros al mes. Pasa en Puerta Tierra, como en Asdrúbal donde se localizan precios que llegan a los 1.317 euros, y también en secciones del casco antiguo como la que tiene como límites Sacramento, Columela y Cardenal Zapata, donde la renta oscila entre los 495 euros y los 1.230 euros.

En todo caso, siempre atendiendo a los precios medios, los más altos se concentran en la Avenida Ana de Viya, con 800 euros y una subida en el periodo de tiempo estudiado del 17,5%, y Brasil-Ingeniero la Cierva, con 705 euros y un notable incremento cifrado en un 35%.

Según el estudio elaborado por la administración central, que supone el primer paso para plantear medidas legales que controlen el coste desmesurado de los alquileres en las viviendas, Cádiz lidera el número de pisos en este tipo de mercado, sin contar con las unifamiliares. En Jerez, con 100.000 habitantes más, se cuantifican 2.905, con un coste medio de 450 euros; en San Fernando hay 2.097 pisos y un coste de 448 euros; en El Puerto hay 2.042 con 475 euros; en Chiclana, apenas 613 pisos y un coste de 399 euros; en Puerto Real la renta media es de 428 euros y en Sanlúcar se llega a los 400.