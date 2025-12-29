"Este Pleno define muy bien al Gobierno del PP en Cádiz: improvisación y pasitos para atrás"

A David de la Cruz, y al resto de miembros del equipo de Adelante Izquierda Gaditana, le hubiera gustado despedir el año con los periodistas gaditanos en el marco del desayuno navideño que la formación ha organizado este lunes, sin embargo "por culpa de la dejadez municipal" este martes 30 de diciembre "vamos a tener un Pleno municipal, con lo que ya entonces tendremos la oportunidad de desearnos un feliz año nuevo", ha dicho el portavoz de AIG que ha valorado que la próxima sesión extraordinaria "define muy bien al Gobierno del PP en Cádiz: improvisación y pasitos para atrás".

Y es que De la Cruz observa que "dos cuestiones fundamentales y que se sabían desde hace mucho", la implantación de la Zona de Bajas Emisiones y la tasa de residuos, "este equipo de Gobierno las ha dejado para el último día" convirtiéndolas en "oportunidades perdidas" para crear una ciudad "más sostenible, un poquito mejor y que mire al futuro". "Sin embargo, para el Partido Popular se ha convertido en un marrón presentando el último día dos propuestas que están metidas con calzador y que se alejan mucho del contenido real y de la intención de este tipo de iniciativas".

Así, para el líder a AIG, el Gobierno de Bruno García es más un comité de "organización de eventos" que gestores de una ciudad con lo que le pide para este 2026 "un poquito menos de tontería, de ponerse el casco para la fotito, menos performance y menos vender titulares y un poquito más de hacer políticas reales para Cádiz". Un anhelo que aterriza al reclamar "menos luces de colores y más iluminación sostenible en los barrios"; "menos performance en la presentación del pliego de autobuses y más servicio de transporte público digno"; "menos autodeclararse el alcalde más social y más apoyo a las trabajadoras de Ayuda a Domicilio que está en manos de una empresa pirata"; "menos servilismo al Partido Popular y un poquito más de exigir Valcárcel, Ciudad de la Justicia, Sanidad Pública y un nuevo hospital"; y "un poquito menos de pedir limpieza en campaña y un poquito más de verdad cuando llega el momento de fiscalizar a la empresa y de exigirle que no se salte el convenio y el pliego municipal".

David de la Cruz, flanqueado por Helena Fernández y Marga Forné, en la sede de Adelante. / Eulogio

Venta del parque público de vivienda y bajada en las ayudas del alquiler

Con estos mismos mimbres, Helena Fernández ha tejido su valoración sobre el trabajo de los actuales responsables de la ciudad en materia de vivienda y políticas sociales este 2025. Así, la edil de Adelante Izquierda Gaditana detecta "un involución muy clara" y "un giro radical a las políticas" que en estos dos aspectos realizaba el anterior equipo de Gobierno.

"Lo primero que hizo el PP cuando llegó fue vender el parque público, cosa que nosotros bloqueamos, y lo segundo, bajar por primera vez después de 10 años las ayudas de alquiler en cerca de un millón de euros", ha señalado Fernández que también ve un daño "a la cesta de la compra" de la ciudadanía cambiando "derechos por caridad" cuando el Bruno García "presume subir las subvenciones a entidades, que respetamos muchísimo, para la entrega de alimentos, pero disminuye las ayudas en las prestaciones familiares".

También ha criticado la edil la "involución" en participación y cogobernanza "en muchos escenarios como movilidad, personas sin hogar, y discapacidad", a la vez que le ha achacado al alcalde la "falta de un modelo claro sobre los colectivos vulnerables". "El albergue que iba a estar para este invierno, no está, por lo visto se olvidaron de licitar a tiempo el mobiliario; el primer plan de discapacidad que elaboraron los colectivos, sin hacer nada y sin dar ninguna explicación", ha recalcado sin olvidar "lo más grave de todo", la posición "de perfil" del equipo de Gobierno con respecto a la defensa de la Sanidad Pública.

Los concejales Pablo Otero y Ana Sanjuán, señalados

Un modelo, o "una falta de modelo", puesto en el punto de mira por la concejala, y ediles con responsabilidad de Gobierno que han sido señalados y cuestionados por la portavoz de la Coordinadora Local de IU en Cádiz, Marga Formé, que también ha realizado su análisis de la gestión del Gobierno Municipal en este 2025.

Así, la portavoz de Izquierda Unida ha trazado una comparativa entre "las luces" que de noche alumbran la Navidad gaditana y "las sombras" que se ciernen sobre el Ayuntamiento de Cádiz. "Una de ellas, y muy fragrante, es la del concejal Pablo Otero, que fue destituido de su cargo como director en la Residencia de Mayores de Fragela y que, sin embargo, mantiene incomprensiblemente una responsabilidad en el ayuntamiento de calibre y que, además, se contradice con el Código de Buenas Conductas de la Corporación. Y otra, es la participación en los solares de las Casitas Bajas de la concejala de Vivienda (y presidenta de Procasa, Ana Sanjuán) que, como sabéis, tenemos presentada una denuncia que ha sido admitida a trámite ) por la Oficina Antifraude. No parece que sea muy lógico que la presidenta de Procasa, que tiene participación en esa adjudicación del aprovechamiento de ese solar, tenga intereses personales. La de estos concejales son dos situaciones insostenibles", ha valorado.

"Contradicciones" que Forné también lleva "a otras esferas" como el Carnaval, y la puesta en marcha del Premio Adela del Moral ("muy alejada en la práctica de lo que se votó en el Pleno"); el feminismo ("poniéndose de lado con los grandes conflictos que hay ahora mismo en la ciudad, como son las limpiadoras de la UCA y con las mujeres que trabajan en la asistencia domiciliaria"); el transporte ("con una huelga que paralizó la ciudad y que Alcaldía tenía todas las herramientas para resolverlas"); o la Memoria Democrática en la polémica con el nombre del estadio de fútbol de la ciudad.

Muy combativa, Marga Forné también ha arremetido contra la medida de Bruno García de hacer viviendas en bajos comerciales y garajes ("¿qué familia puede vivir en este tipo de, en la práctica, infraviviendas?"), contra el desinterés municipal en movilidad al no poner en marcha el servicio de alquiler público de bicicletas ni la peatonalización de avenida de Portugal y contra "los apaños" que el equipo de Gobierno ha hecho con temas como el de la Zona de Bajas Emisiones y la tasa de residuos.