La plaza de San Juan de Dios, el kilómetro cero de Cádiz, se degrada cada vez más

AL kilómetro cero de Cádiz, la plaza de San Juan de Dios, le está sentando mal el paso del tiempo y, sobre todo, el uso masivo, cada vez más intenso, que tiene esta zona de la ciudad.

Han pasado catorce años desde que la principal plaza de la capital se peatonalizó casi en toda su extensión. Ya entonces se encendieron las primeras alarmas pues las obras del recinto se terminaron casi en el límite, el 19 de marzo de 2012 con el inicio de los actos de celebración del Bicentenario de la Constitución de 1812. Y unas obras concluidas de forma acelerada nunca son una buena noticia.

Durante este tiempo, el uso urbano de la plaza se ha ido incrementando, más allá de la atracción que supone estar presidida por el Ayuntamiento, y funcionar como la auténtica puerta a la zona comercial de la ciudad con la conexión con las calles Pelota y Nueva, el acceso al barrio del Pópulo como referente turístico, y la avenida del 4 de Diciembre.

Y junto a ello, la conversión de la plaza como un punto de referencia para eventos públicos con la presencia masiva de personas en diversas épocas del año y la necesidad, para preparar el espacio, del paso de vehículos pesados por un firme pensado para los peatones.

El paso de coches está resultando especialmente dañino en el camino que conecta Lázaro Dou con la avenida del 4 de Diciembre, y el giro que se produce hacía la avenida del Puerto en el tramo de la plaza utilizado por los taxis.

Esta presión, continuada y pesada (por el peso de los vehículos, furgonetas e incluso camiones), ha provocado un hundimiento parcial de la calzada, claramente visible, que este jueves comenzó a repararse en un tramo, tras más de una semana en mal estado y con evidente riesgo de accidentes.

Incidencias similares se localizan en otras partes del recinto, donde es evidente también el hundimiento del suelo, en zonas del viario que además son muy utilizadas por los peatones.

Aunque el Ayuntamiento, tanto en esta corporación como en la anterior, viene realizando trabajos de mantenimiento en la plaza, lo cierto es que el deterioro de la misma avanza con mayor rapidez que las obras que se ejecutan en la misma.

Ante esta situación, cada vez parece más claro que es necesario afrontar una actuación global en toda la plaza de San Juan de Dios; un proyecto que arregle de una vez por todas todos los desperfectos existentes y que refuerce el firme en la zona que sigue siendo utilizada por el tráfico rodado y que continuará estropeándose mientras solo se ejecuten trabajos de parcheo, como pasa hasta ahora.