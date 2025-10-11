Las grandes plazas de Cádiz envejecen y necesitan un plan urgente de reforma y mantenimiento

Las calles y plazas de Cádiz están para vivirlas. Cuánto gana un barrio con sus vecinos de charla sentados en la vía pública y los pequeños jugando en la calle. Cuánto gana una plaza con las terrazas animadas (en un orden, sin llenar la vía pública). Cuánto gana una ciudad con actividades culturales y de ocio ocupando sus espacios abiertos.

Todo ello marca el estado de ánimo de una ciudad y sus ganas de progreso. Porque esta vida urbana está directamente conectada con la mejora de la economía a través de los comercios de toda la vida, o los nuevos que llegan, y de los bares y restaurantes.

Todo ello, también, está estrechamente unido con la necesidad de contar con espacios urbanos en perfecto estado de revista. Una ciudad bien cuidada ofrece una imagen al visitante que se puntua alto. Y, a la vez, hace que el propio vecino vea que sus impuestos se gastan bien.

Las plazas son los principales ejemplos de este modelo de ciudad ‘vivida’. En el Cádiz de intramuros, donde se concentra buena parte de esta actividad callejera, las plazas proliferan, como sustitutas de los grandes parques sí existentes en otras urbes. Por eso aquí las plazas se llenan todos los días de gentes. Y por eso es tan necesario cuidarlas.

Dejando a un lado la plaza de España, con escasos años encima como modelo de recinto peatonal que poco a poco va contando con una actividad de ocio y cultura propia de un recinto de este tipo, hay tres plazas que marcan la diferencia por su ubicación estratégica en la trama urbana: San Juan de Dios, Catedral y Las Flores.

Las tres fueron reformadas y peatonalizadas con los ayuntamientos democráticos. La primera, en la etapa de Teófila Martínez, las otras dos durante los gobiernos de Carlos Díaz. Todas soportan cada día el paso de cientos de personas, miles cuando llegan los barcos de turistas, o los cada vez más numerosos visitantes de “a pie”.

Todo ello supone, evidentemente, un desgaste en el viario. Y si no se realiza una labor de mantenimiento constante, se produce un deterioro que puede incluso afectar al propio paso de los viandantes.

La radical transformación de la plaza de Catedral

La plaza de Catedral fue una de las grandes operaciones de reforma urbana, transformando un recinto tan esencial que funcionaba como un aparcamiento en superficie, en una zona peatonal con un diseño cuidado y la peculiaridad de instalar en el firme, con piezas de mármol, un dibujo de la planta del propio templo.

Todo ello se ejecutó hace cerca de cuarenta años. Desde entonces salvo actuaciones de urgencia, el firme se ha ido deteriorando con el paso masivo de gente y con el uso de la plaza como lugar para conciertos y eventos varios.

A todo ello se le ha unido en estos años la proliferación de terrazas, que restan espacio peatonal. Desde hace apenas unas semanas el Ayuntamiento ha modificado la ubicación de las mismas, separando las mesas más de las fachadas de los edificios. De esta forma se ha creado un amplio pasillo peatonal pero, a cambio, se ha limitado la visión espacial de la propia plaza. Incluso una buena parte del dibujo de la planta de la Catedral (con piezas ya muy estropeadas), queda oculto por las propias mesas y sillas de los bares.

Junto a los baches existentes en tramos del recinto, los parterres elevado tampoco ayudan en la movilidad de la plaza.

También con varias décadas encima está la plaza de Las Flores. Como ya se ha advertido en numerosas ocasiones, es la presencia de los antiguos puestos de flores, moles ya antiestéticas que salvo dos se encuentran vacías desde hace años, lo que rompe el paseo por la vía.

El firme de esta plaza está sustancialmente peor que en Catedral. Al ser un espacio urbano muy estrecho, la movilidad es complicada tanto por la existencia de los puestos como por ser uno de los epicentros de los grupos turísticos que visitan la ciudad, y ser también paso obligado para ir al mercado central o a las calles más comerciales.

En este caso no es una operación de parcheo del firme que está mal, lo urgente. Se necesita una operación integral, un cambio de diseño que adapte la plaza a los nuevos usos que tiene.

El kilómetro cero de Cádiz

San Juan de Dios también sufrió una radical transformación, aunque en este caso más reciente, pues la reforma se ejecutó, ya en la etapa de Teófila Martínez como alcaldesa, en 2012, de cara a los eventos del Bicentenario de la Constitución.

El auténtico kilómetro cero de la ciudad también soportaba la presión del vehículo privado. Su peatonalización permitió crear un inmenso espacio abierto para la ciudad, acompañado de las correspondientes terrazas de bares y restaurantes, y de bancos para el descanso de los peatones. Dos fuentes y la estatua de Moret lo completan.

Como plaza central de la ciudad, el recinto tiene una intensa vida ciudadana. Y eso se nota en el viario. Es cierto que periódicamente se realizan trabajos de mantenimiento, pero los daños van más rápido que los arreglos. Tampoco ayuda el paso de vehículos desde Lázaro Dou camino de la avenida del 4 de diciembre, ni la parada de taxis a pie del edificio del Fénix. Siendo necesario este servicio, en el diseño original de la reforma de la plaza se olvidó darle a este tramo un tratamiento especial al suelo para soportar la presencia de tanto coche día a día.

Estas mejoras en el trazado de la plaza de San Juan de Dios son aún más necesarias si tenemos en cuenta que están próximas a iniciarse las obras de unión muelle-ciudad. Un proyecto que, en lo que toca al Ayuntamiento, tiene parte esencial la también necesaria reforma del paseo de Canalejas. Se crearía así un potente eje peatonal que uniría San Juan de Dios con la plaza de España y Argüelles a través de Canalejas. Con todo ello, el gobierno municipal necesita un plan de choque centrado en estas tres grandes plazas, como se ha realizado en otros puntos de la ciudad en los alcorques y aceras dañadas. Ya en 2019 el anterior gobierno anunció una actuación en este sentido, que nunca se llegó a ejecutar.