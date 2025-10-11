Así están las principales plazas de la ciudad de Cádiz
11 de octubre 2025 - 07:01

Las grandes plazas de la ciudad, San Juan de Dios, Catedral y Las Flores, acumulan un uso ciudadano muy intenso, más aún desde que el turismo llena la ciudad y han aumentado los eventos culturales y de ocio en estos recintos. Todo ello provoca un importante deterioro de estos espacios urbanos, cada vez más necesitados de planes de reforma integrales.

1/23 Así están las principales plazas de la ciudad de Cádiz / Jesús Marín
