Así están las principales plazas de la ciudad de Cádiz

Las grandes plazas de la ciudad, San Juan de Dios, Catedral y Las Flores, acumulan un uso ciudadano muy intenso, más aún desde que el turismo llena la ciudad y han aumentado los eventos culturales y de ocio en estos recintos. Todo ello provoca un importante deterioro de estos espacios urbanos, cada vez más necesitados de planes de reforma integrales.