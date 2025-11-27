El Ayuntamiento de Cádiz mira hacia una remodelación integral de la plaza de las Flores

Que la Plaza de las Flores se marchita es una realidad innegable para la prensa, para los ciudadanos y, como ha quedado patente en el Pleno de Cádiz de este mes de noviembre, para los servidores públicos de todos los partidos que componen el arco plenario. La decadencia de la actividad en este, paradójicamente, transitado enclave de la ciudad -con sólo dos puestos con actividad y con desperfectos en su solería y disposición- es tal que hasta desde el propio equipo de Gobierno, que hasta ahora no se había pronunciado sobre su plan para este foro, se hablado ya de la idoneidad de una reforma integral para convertirlo en un espacio "más amigable", tal y como ha definido el teniente de alcalde de Urbanismo, José Manuel Cossi.

Así, a propuesta del PSOE, el partido que ha llevado esta problemática al debate público, y con enmienda de adición de Adelante Izquierda Gaditana, en el salón de Plenos del Ayuntamiento gaditano se ha acordado ofrecer una solución para la plaza de las Flores, que no se quedaría simplemente en el abordaje de sus problemas más urgentes, sino de un proceso "participativo" -como sumaba AIG a la reclamación- con asociación de vecinos, de comerciantes, de personas con movilidad reducida, arquitectos y urbanitas entre otros, para imaginar ese deseado espacio amable y acorde con el siglo XXI.

"Tenemos dos opciones, realizar unas actuaciones urgentes desde la propia Delegación (de Urbanismo) con actuaciones puntuales o un proyecto de reforma integral que, visto lo visto, es lo relevante", ha confirmado su interés Cossi que coincide en diagnosticar "el desgaste importante" del área por "falta de mantenimiento de muchos años atrás", pero que señala el nudo central que reside en "resolver la situación de los puestos", cada uno (en funcionamiento o no) con sus propias concesiones en activo tras las que se esconden, como minutos después diría el alcalde Bruno García, "personas y personas con sus propias historias, con lo que hay que ser sumamente cuidadoso en esto".

Y es que, si se llegara a una solución con los concesionarios, el aspecto urbanístico Cossi lo ve muy claro. "Tenemos un lineal con cuatro puestos a la izquierda y tres a la derecha, así que lo correcto sería limpiar la plaza de volúmenes (en plata, derribar puestos) para dejar los necesarios, que los que estuvieran en activo se dedicaran a las flores, otra cosa no tiene sentido para recuperar la esencia de la plaza, y permitir una plaza mucho más amigable, que el tránsito sea el que todos queremos y adaptada al Urbanismo del siglo XXI", ha definido.

La "gran decisión"

En este punto, Cossi ha lanzado "la gran pregunta" para tomar "la gran decisión" con respecto a la plaza de las Flores: ¿Estaría de acuerdo la oposición en retirar los títulos concesionales a los cinco puestos que no están activos?

La respuesta la ha dado el socialista Manuel Márquez, sin querer "perjudicar a nadie" pero apelando a la lógica. "Si las licencias se dieron para puestos de flores y si éstos no están en uso o se están utilizando para otra cosa, pues habrá que eliminar las licencias, hágase, y si no sale bien estáis a tiempo de echarle culpa a Pedro Sánchez", ha dicho con sorna.

En este sentido, el alcalde de Cádiz ha asegurado que "ya se está dando el diálogo" con los concesionarios con "toda la sensibilidad" que esta conversación requiere puesto que "detrás de la recuperación de las licencias se impacta en las personas", ha aseverado Bruno García que sí mira con buenos ojos "el liberar espacio de la plaza y que los puestos se dediquen a lo relacionado con las flores".

Si, finalmente, se encontrara una solución deseable a los kioscos de flores, Cossi asegura que se activaría la puesta en marcha "cuanto antes" del proyecto urbanístico que se sumaría a la cola formada por otros 40 de diversa índole en los que actualmente está trabajando la oficina municipal. "Pero nosotros intentaríamos darle la máxima prioridad porque para nosotros la plaza de las Flores es una prioridad", ha recalcado el edil que también ha informado que, desde la delegación de Comercio, Beatriz Gandullo está trabajando ya "en la recolocación de la venta ambulante" que es "un elemento que distorsiona la plaza" y, por otro lado "en la adecuación de los puestos madera en la zona de la entrada al Mercado Central", entendiendo que plaza Guerra Jiménez, Mercado y Plaza de las Flores "se interpretan urbanísticamente como una unidad".

Un proyecto, el de la reforma integral de Plaza de las Flores, que el delegado de Urbanismo se ha comprometido a que sea "participativo, como todos los que hacemos estratégicos", aunque Carlos Paradas (AIG) le haya recordado que en su enmienda de adición se subraya una participación "vinculante" ya que es sólo la participación la que puede funcionar de garante "de ese modelo de plaza amigable" donde no tienen cabida "filas de mesas, que desaparezcan árboles o que pongan uno de sus mamotretos de turno".

