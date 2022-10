La plantilla del Ayuntamiento de Cádiz considera "una barbaridad" gastar el remanente sin aplicar la subida salarial

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz lleva al Pleno de este viernes la ampliación del presupuesto en 14,5 millones de euros, que se invertirán en una veintena de proyectos y ayudas. La Intervención señala en su informe el riesgo de dejar a 0 la partida de remanente líquido de tesorería sin atender previsibles obligaciones de pago, entre las que cita la subida salarial para los funcionarios aprobada recientemente. Y la plantilla municipal hace suya hoy la tesis de la Intervención para reclamar al alcalde el pago de esa subida y los correspondientes atrasos en la nómina de noviembre.

La Junta de Personal considera "una barbaridad realizar modificaciones de crédito sin ejecutar el abono del 1,5% antes del 31 de diciembre del 2022, así como realizar el abono de los correspondientes atrasos desde 1 de enero del 2022". Ambos conceptos (subida y atrasos, ya que tiene carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero) no especifican la cuantía, aunque debe ser considerable teniendo en cuenta que el presupuesto destinado al sostenimiento de la plantilla municipal asciende hasta los 53,2 millones de euros.

El anuncio del uso del remanente líquido de tesorería en su totalidad ha coincidido en el tiempo con el Real Decreto que establece esta subida salarial. De hecho, el martes precisaba el concejal de Hacienda (José Ramón Páez) que el informe de Intervención se firma el mismo día en que se publica ese Real Decreto, al mismo tiempo que rechazaba esa reseña que llegaba a considerar una intervención política y no técnica de Intervención sobre el destino de las partidas.

Es por eso que la Junta de Personal reclama ahora que se tenga en cuenta el Real Decreto y se aplique de forma inmediata la actualización de las nóminas en caso de que el gobierno de Kichi siga adelante con su propuesta económica de 14,5 millones de euros.

Eleva esta reclamación la Junta de Personal al entender que si se va a ampliar el presupuesto en esa notable partida que supera el 8%, el Ayuntamiento no se acogerá "en ningún caso al carácter excepcional" que la medida gubernamental establece "para las entidades que no disponen de recursos suficientes" y que permitiría abonar esas subidas con fecha máxima de marzo de 2023 (y no diciembre de 2022), formalizando para ello un préstamo con el Fondo de Financiación a Entidades Locales.