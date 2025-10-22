El plan para meter a 21.000 habitantes en uno de los barrios más pequeños de Cádiz

En 1970 el Ayuntamiento de Cádiz, todavía durante la dictadura franquista, comienza a elaborar un Plan de Ordenación Urbana que va a dar más de un dolor de cabeza a la ciudad y que sería anulado por el Ministerio de la Vivienda, cinco años más tarde, ya que sus previsiones de crecimiento eran cuanto menos absurdas. Fue el Plan que incluía el Cádiz-3 entre Cortadura y San Fernando, pero que también disparaba la previsión de viviendas, y de población (hasta llegar al medio millón de habitantes, con rellenos en el saco de la Bahía y torres de viviendas en el lado de la playa) en barrios del casco antiguo y de Puerta Tierra.

Una de las zonas donde se proyectaba un crecimiento más desmesurado era el Polígono de San Juan Bautista (popularmente conocido como los Chinchorros). Entonces aún era una zona llena de pequeñas industrias y viviendas, muchas infraviviendas, en apenas planta baja, todo en un espacio muy degradado. El equipo técnico redactor del PGOU, que acabó enfrentado al propio gobierno municipal presidido por Jerónimo Almagro, proyectó viviendas en esta zona para unos 4.000 habitantes, con edificios de hasta 9 plantas de altura. El Ayuntamiento, sin embargo, rechazó esta previsión, como la de toda la ciudad, y elevó tanto la altura máxima de los nuevos edificios, hasta 13 plantas, para llegar a una previsión de 21.000 habitantes, que sería el 66% de los vecinos actuales del casco antiguo.

Será el entonces Ministerio de la Vivienda el que paró las intenciones del gobierno municipal y redujo notablemente la edificabilidad en toda la ciudad. Sin embargo, durante el largo periodo de redacción de este documento se dieron licencias de obras para la construcciones de altos edificios en distintos puntos de Puerta Tierra y, también, del casco antiguo, aunque Los Chinchorros quedó fuera de este crecimiento inmobiliario.

San Juan Bautista comenzó a reurbanizarse ya en democracia, huyendo de los grandes edificios en altura y apostando por la apertura de grandes patios interiores. Así, tampoco se llegaron a los 4.000 vecinos.